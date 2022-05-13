Памятник красноармейцам осквернен в Словакии

Посольство РФ в Словакии выразило возмущение актом вандализма в отношении памятника красноармейцам в городе Пиештяны.

Как сообщило посольство, в результате «кощунственного акта вандализма» на памятник нанесли «видоизмененный вольфсангель – волчий крюк», который «является эмблемой украинского неонацисткого полка «Азов». Полк был уличен «в многочисленных преступлениях против мирного населения Донбасса», подчеркнули дипломаты. В РФ против бойцов полка возбуждены уголовные дела. Российская сторона потребовала от властей привести памятник красноармейцам в первозданный вид и наказать виновных, передает ТАСС.

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