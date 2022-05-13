 

Провал транспортной реформы в Петербурге планируют прикрыть акцией с Александринским театром

13.05.2022, 23:32, Разное
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Комтранс Петербурга планирует повысить популярность общественного транспорта с помощью Александровского театра.

На майских афишах учреждения появился список маршрутов наземного общественного транспорта. Там отображены номера автобусов, которые курсируют рядом с театром и ближайшими станциями метро.

Однако желание Комтранса информировать пассажиров работает не всегда. Так, с 1 апреля в Северной столице стартовала транспортная реформа. В ходе изменений, которые продвигали чиновники из команды губернатора Александра Беглова, некоторые маршруты были упразднены или заменены. Также поменялось время интервалов движения, но стенды с указанием маршрутов остались нетронутыми.

Несмотря на надежды Комтранса популяризовать социальный транспорт, это вряд ли увеличит поток пассажиров. Горожане уже больше месяца жалуются на проблемы, связанные с оплатой проезда, и увеличенным временем ожидания автобусов.



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