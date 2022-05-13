Мнение: Звездный час Шойгу?

Или наоборот, это министру обороны США крупно повезло, что он дозвонился до министра обороны России? И министры переговорили.

Они не разговаривали с 18 февраля. Тогда Ллойд Остин призвал Сергея Шойгу к «деэскалации» вокруг Украины, к «возвращению российских войск, окруживших Украину, в места постоянной дислокации».

Но произошло то, что произошло…

Министр обороны США названивал министру обороны России, но тот не брал трубку.

7 апреля Остин посетовал, что не может связаться с Шойгу, чем крайне разочарован.

И вот наконец-то Остин дозвонился до Шойгу….

Пресс-служба Пентагона распрострнила сообщение: «Министр Остин поговорил с министром Шойгу 13 мая впервые с 18 февраля. Министр Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержки линий связи».

Пресс-служба Миноброны России ближе к вечеру тоже распространила пресс-релиз. Более многословынй, но менее содержательный: «13 мая 2022 года состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и Министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина.

Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны».

И чем это не звездный час Шойгу? Сам министр обороны США звонит ему, как равному. Но не может дозвониться. Лишь сегодня Шойгу нашел время переговорить с американским коллегой.

Иллюстрация отсюда

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