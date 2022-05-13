 

Мнение: ВСЕ НА СТРИМ!!

13.05.2022, 23:20, Разное
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Всем привет! Сегодня, судя по дате, зловещий день – пятница, 13-е! Но мой канал работает без перебоев, и, по уже заведенной традиции, сегодня состоится очередной стрим – общение с со всеми желающими в прямом эфире на Ютубе! Жду всех у экранов ваших мониторов вечером, начиная с четверти девятого, и далее – как минимум 2 часа (хотя последнее время почему-то все время получается не меньше 4-х часов).

Юбилейный (десятый!) Стрим посвятим, как всегда, разговору на самые широкие темы, интересующие подписчиков и гостей моего канала – о политике, о России и Украине, об экономике, истории, литературе и… шахматах. Но красной нитью хотелось бы провести тему – как все-таки получилось, что мы все увязли в НАСТОЛЬКО дикой и безнадежной ситуации, из которой, положа руку на сердце, не видно никакого достойного выхода?! Когда все пошло не так и не туда? Кто виноват? Почему, при полном разочаровании в текущем руководстве страной, не видно даже отдаленного “второго эшелона” тех, на кого можно было бы возлагать какие-то реальные надежды?

Словом, извечный “русский вопрос” в очередной раз наполняется смыслом и все той же “русской тоской”. Вместе поищем свет в этом мрачном туннеле, явно уходящем куда-то вниз.

Источник: Размышления вольного социолога



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