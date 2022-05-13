Мамы по Фейстайму – Личное мнение

Тимати рассекает с детьми на двухместном велосипеде: дочка крутит педали на заднем сидении, сын — на плечах у папы.



Фото: Соцсети

«Добавлю переднюю корзинку и поместится третий», — беззаботно сообщает наш компактный холостяк.

Смотрю я на всё это — и так и хочется прокричать: «Мамы, ау!»

Шишкова, Решетова, вы как себя чувствуете? У вас — всё в порядке? Почему ваши дети растут без вашего активного участия?



Фото: Соцсети

Мама — самый важный человек в жизни любого ребёнка. Именно она должна быть рядом на ежедневной основе. Бабушки, няни, тёти — всё это лица второго плана.

Главное для ребёнка — мама рядом.

Бабушки приезжают или забирают на выходные — хорошо. Тётя с подарками понаехала — замечательно. Няня душевная попалась — какая удача! Но мама должна просыпаться и засыпать в одном доме с ребёнком и проводить с ним львиную долю времени, ухаживая за ним, воспитывая и оберегая.

У меня сердце разрывается, когда я смотрю на сынишку Решетовой, который читает стих и загадывает в конце желание: «Чтобы мама поскорее приехала».

Мама, которая сейчас чем занимается? Устройством личной жизни, я правильно понимаю? Детоксом в швейцарской клинике? Привести тулово в максимально факабельное состояние — это ведь важнее, чем быть рядом с ребёнком, да, Настя?

Впрочем, сама Решетова прекрасно понимает, какая из неё мать, раз оправдывается.

Пожалуй, процитирую:

Я прекрасно осознаю, что не совсем правильно оставлять своего ребёнка на период в несколько недель, учитывая его крохотный возраст. Если вы думаете , что мне это доставляет радости, то вы ошибаетесь. Если вы думаете , что я стала меньше принимать участие в жизни сына, то вы тоже ошибаетесь. Если вы думаете, что он будет у кого- то на полном воспитании или проживать с кем -то кроме меня, то вы оооочень сильно ошибаетесь…. И прошу не лезть в мою семейную жизнь со своим слепым осуждением. Если сейчас так происходит – значит так надо. И совсем скоро я буду вместе со своим сыном и сделаю ВСЁ чтобы он и не вспомнил эти недели разлуки со мной.



Разберём по пунктам?

1. «Не совсем правильно», говоришь?

Нет, Решёткина: не совсем правильно — это сунуть ребёнку айпад на час, потому что у тебя тупо нет сил на общение с ним. А вот оставлять маленького ребёнка «на период в несколько недель» — это совсем неправильно. Абсолютно и неоспоримо.

Что тебя могло бы оправдать в данной ситуации? Ну, скажем, серьёзнейшая болезнь твоей собственной матери, который необходим уход, но никак не детокс в Швейцарии и поцелуи с арабом в Дубае.

Это ясно?

Идём дальше.

2. «Если вы думаете , что я стала меньше принимать участие в жизни сына, то вы тоже ошибаетесь», — пишет Настя.

Насть, мы так не думаем. Мы это доподлинно знаем.

Если ты не живёшь с сыном, то твоё участие в его жизни весьма ограничено. Просто потому, что большую часть суток он проводит без тебя.

И да: как именно ты принимаешь участие в жизни сына? По «Фейстайму»? Если для тебя этого достаточно, то для ребёнка — нет. Иначе бы он не мечтал о том, чтобы мама к нему прилетела.

А мама всё не летит да не летит. Тебе некогда, да, Насть? Чем ты занята?

Впрочем, вопрос риторический. Не утруждайся.

3. Решетова обещает сделать всё для того, чтобы ребёнок не вспомнил «эти недели разлуки».

Насть, а счёт точно на недели идёт, а не на месяцы или даже на годы?

Если раз в несколько недель ты появляешься на пару дней в Москве чмокнуть в лобик сына, это не значит, что речь идёт о неделях разлуки.

Счёт бы шёл на недели, если бы ты улетела куда-то дней на 15, а потом вернулась и стала жить вместе с сыном.

А прилететь и снова улететь — это не недели разлуки, а перманентная разлука матери с сыном. По желанию матери.

Это твой личный выбор, Настя, и сын его не забудет.

Время, когда мама была нужна больше всего, но её не было рядом, — оно ведь не забывается. И если из сознания это ещё можно убрать, то из подсознания — нет. Кому как ни тебе, Решетова, этого не знать.

К чему это я? Ах, да: в связи с вышеизложенным хочу пожелать крепкого здоровья и долгих лет жизни маме Тимати.

Тимурка не прочь заделать третьего бэйбика, посадить его в корзинку и покатать на велике. А воспитывать-то придётся Симоне, и не потому, что она детей отжала.

Мамы по Фейстайму сами отдали.

Как-то так.

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