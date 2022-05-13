 

Украина захотела миллионную армию

13.05.2022, 22:28, Новости дня
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Киев стремится к тому, чтобы численность украинских военных, задействованных в боевых действиях, достигла 1 млн человек, сообщил министр обороны Украины Олег Резников.

Резников заявил, что действия украинских властей, которые «сохранили управляемость» Украиной, и «мобилизация украинского народа» позволили «организовать оборону». Отмечается, что на первых этапах «очень помогли волонтеры». По словам министра, «развертывание государственного механизма – это много формальностей даже в условиях войны», причем «не только в воюющей Украине».

«Мы ориентируемся на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом», – сообщил Резников. По его словам, сложившаяся ситуация «спровоцировала взрывной рост оборонных нужд». Министр признал, что «Украина не была готова к этому полностью», передает ТАСС.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили о большом количестве дезертировавших военнослужащих Украины. Источник в российских силовых структурах со ссылкой на информатора в украинской армии рассказал, что большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, узнав о планах их отправки на фронт после двухнедельных учений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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