В мире: Латвия уничтожает священный для русских символ

Задержанием депутата Европарламента обернулись стихийные протесты, возникшие в центре Риги. Причиной возмущения русских жителей страны стало решение снести памятник Освободителям города от фашистов. «Иллюзий больше не осталось: эта война с нами. Нет больше мира в нашей прекрасной стране», пишут представители русской общины Латвии. Что будет с ними и с памятником теперь?

В Латвии главным событием пятницы 13 мая стало решение самоуправления Риги о сносе советского памятника Освободителям. Демонтаж монумента, к которому русские рижане массово несли цветы 9 и 10 мая, стал возможен в силу того, что 12-го Сейм Латвии проголосовал за «приостановку» соглашения с Россией об охране воинских монументов.

Приговор памятнику подписан

В Министерстве внутренних дел Латвии сообщили, что за последние дни открыли против «сторонников государства-агрессора» (чтобы оказаться в их числе, достаточно было прийти на возложение цветов к памятнику с георгиевской лентой) двадцать дел об административных правонарушениях и три уголовных процесса. Открыты они по статьям «Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений» и «Сопротивление представителю власти».

Особый резонанс приобрела история 19-летнего студента Александра Дубьяго, вышедшего 10 мая к памятнику Освободителям с российским флагом. Сначала, хотя у полиции и возникли к нему вопросы, задерживать его не стали. Арестовали позже, да еще и провели обыск у его родителей. Теперь юноше грозит несколько лет тюрьмы. Власти Латвии всецело поддержали столь жесткое обращение с людьми, праздновавшими 9 Мая. Звучала даже критика в адрес МВД – за «непозволительную мягкость». Троих полицейских, находившихся на дежурстве у памятника Освободителям, отстранили от должности.

13 мая в Риге на Ратушной площади должен был состояться митинг в защиту памятника в парке Победы. Городские власти запретили этот митинг, а глава МВД Мария Голубева и начальник полиции Арманд Рукс предупредили, что если кто попытается устроить несанкционированное сборище, то к ним будет применен режим «нулевой толерантности».

А тем временем все взоры были прикованы к Думе Риги, где должны были решить, как поступить с памятником, который в течение многих лет безумно раздражал латвийский официоз и националистов. Теплилась надежда на победу разума, но… Вскоре стало ясно, что надежда оказалась тщетной. Члены правящей коалиции в самоуправлении своим голосованием дали понять, что ценности и святыни русских рижан они считают вражескими.

Одной из тех, кто голосовал против сноса, оказалась депутат рижского самоуправления от «Русского союза Латвии» Инна Дьери. Она заявила: «Происходящее в нашей стране – ни что иное, как политический террор инакомыслящих. Язык ненависти усиливается с каждой минутой. То, что позволяет себе правящая элита, не укладывается в голове: предложение сделать концлагерь для инакомыслящих, демонтировать памятник победителям фашизма, ускоренный перевод образования на государственный язык, постоянные угрозы от государственной полиции.

Памятник освободителям строили на народные пожертвования. Ежегодно 100 тысяч людей приходят к памятнику 9 мая.

Правящее большинство не считает День Победы праздником, а часть населения считает. Сейчас мы скатились не на 30 лет назад. Устраивать гонения за инакомыслие – это средневековье. Наша страна на пороге экономического и энергетического кризиса. Мы не можем себе позволить и должны предотвратить гражданскую войну любыми способами. Снос памятника Освободителям не создаст единства, будет как раз наоборот. Призываю голосовать против сноса памятника и сохранить мир в стране».

К ней не прислушались. В итоге принято постановление о том, чтобы поручить «Рижскому агентству памятников» предпринять необходимые действия для обеспечения демонтажа объекта «Памятник воинам Советской армии – освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков».

Напрасные призывы к здравомыслию

Рижский депутат «Русского союза Латвии» Мирослав Митрофанов позже сказал: «Я спросил, сколько будет стоить снос памятника – миллион, два, три миллиона? Они об этом не думают. У них просто вкус крови во рту, они хотят успеть сделать как можно больше вреда за очень короткое время».

Что дальше? Инна Дьери считает, что русскоязычные жители государства оказались перед лицом серьезной опасности. «Иллюзий больше не осталось: эта война с нами. Нет больше добрых соседей, нет больше мира в нашей прекрасной стране. Людей, принесших цветы 9 мая к памятнику Освободителям, высшие государственные должностные лица назвали нелояльными государству. А в 5 утра 10 мая наши цветы уже сгребли бульдозером. Вчера Сейм в единственном чтении проголосовал за приостановку действия 13-й статьи договора, подписанного в 1994 году между Латвийской Республикой и Российской Федерацией. Они сняли юридические препятствия на пути к сносу памятников советским воинам. Правда, этот же договор подразумевал вывод советских войск из Латвии и не подразумевал одностороннего выхода из него», – напоминает Дьери в соцсети.

Дьери напоминает о событиях прошлого, когда из Латвии пропали прежде проживавшие там крупные немецкая и еврейская общины. «Был уже 39–41 год и насильственное выселение немцев из Латвии, был 41–45 год и история убийства 90 000 евреев. Остались русские, а тут появилось «окно возможностей». Теперь нам придется бороться за свои права и свои жизни», – сообщила Инна Дьери.

Эмоциональный импульс

Чуть позже Дьери известила, что суд, куда она обратилась по поводу запрета по проведению митинга в защиту памятника, подтвердил этот запрет. Однако несмотря на запрет, власти опасались, что на Ратушной площади состоится несанкционированный митинг. В центр Риги стянули спецназ, площадь закрыли металлическими заборами. Однако туда все же начали стягиваться люди. Отнюдь не только защитники монумента – пришли и сторонники его сноса, поднявшие украинские флаги. Также в центре города были замечены провокаторы с символикой неонацистского полка «Азов».

Большинство собравшихся скандировали: «Фашизм не пройдет!» Люди ехидно интересовались у проукраинских активистов: «А отчего же вы не воюете?» В ответ националисты пытались всучивать своим противникам специально отпечатанные «билеты» на выезд из Латвии в Mordor Vatistan. Латвийский журналист Марат Касем возмущается: «На мой взгляд, это можно расценивать как провоцирование гражданской войны!» Полиция, впрочем, на это не реагировала.

Зато полицейские начали хватать именно «нелояльных ватников»: одного человека задержали за ношение георгиевской ленточки, еще троих – за «участие в несанкционированном пикете».

В числе задержанных оказались депутат Европарламента, глава оппозиционной партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок, глава Латвийского антинацистского комитета Алексей Шарипов и юная активистка РСЛ Татьяна Андриец, вышедшие в центр Риги с плакатами в руках. Известие о задержании 72-летней Жданок, мгновенно разнесшееся по социальным сетям, вызвало у сторонников националистов приподнятое настроение. Правда, радость их оказалась недолгой – через несколько часов всех троих выпустили из полицейского участка.

По поводу дальнейшей судьбы памятника сейчас бытуют две версии. Согласно одной из них, распаленные власти пойдут напролом и приступят к демонтажу в ближайшие дни. Но не исключен вариант, что они выждут какое-то время. Массовое возложение цветов к монументу показало, что на его защиту способны выйти многие люди. Поэтому самоуправление Риги может отложить окончательную расправу с памятником, например, до июля, когда многие горожане уйдут в летние отпуска. Либо это окажется отложено на еще более длительный срок.

Так или иначе, сам момент сноса огромного памятника и сопутствующего ему мемориального комплекса – а это, разумеется, не останется незамеченным! – чреват самыми непредсказуемыми последствиями. Понимая это, власти ведут подготовку к запрету партии «Русский союз Латвии», опасаясь, что она может организовать массовые протесты.

Особый вопрос: как относятся к сложившейся ситуации в руководстве западного блока? Другими словами, насколько власти Латвии, снося важный и дорогой для русской общины памятник, руководствуются волей Вашингтона и Лондона?

«Я считаю, что первый импульс был преимущественно эмоциональный. Но затем под этот импульс было подогнано придуманное политическое решение. Этнократический режим искренне возмутился тем фактом, что День Победы в Латвии все же был отмечен – наперекор прямому административному запрету и притом без нарушения их законов. Отсюда первичная нервная реакция с давящим цветы трактором, – говорит газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. – Но потом ситуация была обдумана на холодную голову, риски принудительного подавления русского движения в Латвии просчитаны и признаны допустимыми. В связи с этим принятые жесткие решения по памятнику и репрессиям против активистов».

«С посольствами Великобритании и США эти решения, скорее всего, согласованы. Там тоже должны были просчитать риски и прийти к выводу, что русская община в Латвии слишком слаба и дезорганизована изнутри, чтобы всерьез дестабилизировать эту страну своим протестным движением», – полагает Носович.

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