 

Жертвами израильского удара по Сирии стали пять человек

13.05.2022, 22:28, Новости дня
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Пять человек, включая одного мирного жителя, погибли в результате израильского ракетного удара по Сирии, сообщил сирийский военный источник.

Кроме того, пострадали семь человек, в том числе ребенок. Источник Sham FM сообщил, что Израиль нанес удар в 20.23 по местному времени (совпадает с мск). Удар был нанесен в районе города Баньяс на берегу Средиземного моря. Израиль атаковал позиции вооруженных сил Сирии. Средства сирийской ПВО «отразили атаку и сбили большую часть ракет», сказал источник. Нанесен материальный ущерб.

Израильская армия отказалась комментировать сообщения о воздушной атаке в окрестностях Баньяса, передает РИА «Новости».

Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Поставки из Ирана в Сирию сопровождаются ракетными атаками Израиля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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