Мнение: Орки – не русские, опыт с мовой в магазине и окупается ли статус

1. Автора «Властелина колец» часто обвиняют в том, что под видом орков он хотел вывести то ли коммунистов, то ли русских. Обвинение беспочвенно. Читатели справедливо указывают, что бессмертный Толкин, в отличие от госпожи Роулинг, рабом повесточки не был. Цитирую из Викиреальности:

https://wikireality.ru/wiki/Мордор_=_СССР

Толкин действительно отрицательно относился к советскому режиму, в частности, критически отзывался о нём в письмах к сыну Кристоферу. Но при этом «Профессор» не лучше относился и к нацизму. Так, в 1938 году, отвечая на запрос справки об «арийском происхождении» автора, необходимой для издания в Германии «Хоббита», выразил сожаление, «что среди моих предков не встретилось представителей этого [еврейского] народа», добавив, что «если подобное бестактное и неуместное любопытство станет обязательным в делах литературы, то недалеко то время, когда немецкая фамилия перестанет быть для меня источником гордости». Впрочем, и о собственных властях Толкин был не самого лучшего мнения. Так, правительство своей страны он называл «Уинстон [Черчилль] и его банда».

Толкин неоднократно опровергал как связь событий «Властелина колец» с историей Второй мировой войны, так и аналогии между СССР и Мордором. Так, в 1957 году он писал: «Моя история не заключает в себе «символизма» или сознательной аллегории. Аллегории типа “пять магов=пять чувств” моему образу мыслей абсолютно чужды. Магов было пять, и это — просто-напросто специфическая составляющая истории. Спрашивать, правда ли, что орки “на самом деле” — коммунисты, по мне, не более разумно, чем спрашивать, являются ли коммунисты орками».

В 1961 году Толкин, раздражённый предисловием переводчика к шведскому изданию “Властелина Колец”, в котором проводились подобные параллели, назвал их «самонадеянной наглостью». По поводу параллелей межу СССР и Мордором, а также Сталиным и Сауроном, «Профессор» в своём письме издателям высказался так: «Никаких “по всей видимости” тут быть не может. Я категорически отказываюсь признавать подобные “прочтения”, они меня просто бесят. Сама ситуация была задумана задолго до русской революции. Подобные аллегории моему образу мыслей абсолютно чужды. То, что Мордор находится на востоке, объясняется просто-напросто требованиями географии и сюжета внутри моей “мифологии”. Изначально оплот Зла находился (вполне традиционно) на Севере; но, поскольку он был разрушен и, более того, поглощен морем, потребовалось возвести новую крепость, подальше от Валар, эльфов и морской державы Нуменор».

В 1966 году в авторском предисловии ко второму изданию «Властелина Колец» Толкин прямо и подробно написал, что война за Кольцо не является аналогией Второй мировой войны, а Мордор не аналог Советского Союза.

2. Читательница таки провела эксперимент с использованием украинского языка в российском магазине:

https://olegmakarenko.ru/2417613.html?thread=856590285#t856590285

Мой опыт подойдёт? Сходила в магазин, ибо все равно надо было и старательно разглядывая коробку с детским питанием спросила пробегавшего мимо сотрудника “Вибачьте, менi потрiбна допомога. Ця сумиш дiйсно для немовляти?” Парень не очень понял, но вежливо ответил, что это детское питание, вся информация есть на коробке.

Поскольку гулять так гулять, то я не унялась и поцiкавилась коштом. Провёл к аппарату для считывания кода и лично пробил штрих-код. Самое интересное, что на выходе меня ждала не полиция, а бабулька, которая слышала наш разговор. Спросила, не из Мариуполя ли я и посоветовала обратиться за помощью в Никольскую церковь, там де приход помогает беженцам. Мне стало очень неловко за свой цирк.

Таганрог, РФ. Я наполовину украинка, языком владею свободно, фамилия украинская. За долгие годы, пока жила и работала в Москве даже хохлушкой никто ни разу не назвал, хотя какие то выражения использовала от случая к случаю. А вот на Западной Украине, откуда родом отец регулярно в детстве слышала — кацапье, во Львове даже как то мелочь не разменяли матери, услышав русскую речь. Демонстративно, ибо размен был и продавщица видела измученную рвотой мелкую меня, а воды тогда на улице можно было купить только в автомате.

3. В «Школе капитализма» я подсчитываю, окупается ли статус. Спойлер: иногда.

https://sponsr.ru/capitalism/14642/Okupaetsya_li_status/

На работу часто принимают по внешнему виду. Если кандидат представителен, — в стильной одежде, с дорогими часами, с роскошным автомобилем на парковке и с домом в престижном районе города, — для директорской должности это большой плюс. Во-первых, потому что начальник должен выглядеть начальником, дабы подчинённые воспринимали его всерьёз. Если начальник не выглядит альфа-самцом, руководить ему сложнее.

Во-вторых, мы живём эмоциями. Учёные указывают, что у нас в мозгу есть области, которые мы унаследовали от обезьян, и есть даже ещё более древние участки, аналоги которым можно найти у рептилий. Собственно, иначе и не могло бы быть: чересчур рациональные люди, посмотрев вокруг трезвым взглядом, идут и сдаются в психиатрическую клинику, так как с точки зрения отстранённого рассудка всё происходящее с нами не имеет ровным счётом никакого смысла…