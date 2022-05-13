Мнение: Новости ковида: Корея, Шанхай и несгибаемый Ракша



Ын уже в маске

История идиотской пандемии постепенно приобретает какой-то фантасмагорический характер, просто уже черт знает что такое! Сегодня ковид обнаружился… в Северной Корее. При том, что до этого, все два “ковидных” года, в КНДР ковида как бы вообще не было (в буквальном смысле – зараженных и заболевших ноль, по отчетности). И тут – нате: в стране объявлен всеобщий (!) локдаун, Ким Чен Ын выступает в маске (до этого в маске его не видели).

Это что, называется “доходит как до жирафа”? Какой ковид, Ын, ау! “Не дает ответа”.

На КНДР можно было бы махнуть рукой как на забавный курьёз, если бы одновременно самое натуральное ковид-бесовство не бушевало в самой густонаселенной стране мира – в Китае. Вы будете смеяться, но они ведь продолжают измываться над Шанхаем – там всё так, уже второй месяц, заваривают подъезды, разлучают “заболевших” детей и родителей, набивают жителей, как скот, на стадионы, где и держат неделями почти без еды, без медицинской помощи (!), в жутких антисанитарных условиях…

Вот хороший пример абсурда: “Жители Шанхая стали сбегать из многоэтажек по веревочным лестницам из-за локдауна”.

И опять, как и в КНДР – Китай всё “ковидное” время бодро изображал “ковид-фри зону”, уверял всех, что благодаря его “социальным рейтингам” (то есть буквальной реализации самых жутких фантазий Оруэлла по слежке государства за людьми) он якобы ковид “победил”. И не просто победил за счет слежки, но еще и, как тот чукча из анекдота, на всякий случай еще и всех проколол собственными безаналоговыми вакцинами: смотрю количество проколотых в Китае – 9 место в мире, 91% населения.

(Интересно, кстати, что на это скажут ярые “ваксеры”; как это объяснить – в Китае 91% населения проколот, а “эпидемия” бушует так, что крупнейшие порты закрываются и целые города изолированы, нет ли тут какого противоречия? Впрочем, нет, неинтересно – ответ ясен и так: скажут, что 91% – это явно недостаточно, должно быть обязательно ровно 100% проколки, иначе никак – как говорила наша министерша здравоохранения, как бишь ее… Кстати, где она?)

Но что вы думаете – творящийся уже откровенный абсурд как-то повлиял на наших деятелей “ваксерского” движения, которые весь предыдущий год с пеной у рта требовали массовой принудительной вакцинации, а после февраля, когда прошла команда ковид считать исчезнувшим, как воды в рот набрали? Может, они одумались, кто-то даже устыдился своих истерик? Ну ведь видно же, что фарс, который включают и выключают буквально по свистку?

Нихрена. Недавно участвовал в ток-шоу на ОТР (единственный телеканал, куда меня приглашают), повстречал там Алексея Ракшу. Это тот самый наш “опальный статистик”, уволенный из Росстата “за правду о ковиде”, его очень любили приглашать на радио Свобода и Эхо Москвы, и он там клеймил правительство за неготовность всех отвакцинировать еще более варварскими и беззаконными методами, чем это делалось в РФ. И вот мы с ним разговорились в кулуарах, я решил поинтересоваться его мнением по поводу совершенно диких методов “борьбы с эпидемией”, которые Китай применяет в 35-миллионном Шанхае. Понадеялся, честно говоря, что товарищ прозрел (глядя на инсектоидную цивилизацию Китая, по-моему, трудно не прозреть).



Яростный Ракша

Но нет! Алексей Ракша мне ответил с горячечным блеском в глазах: “Ну вот видите! Оказалось, что в коммунистическом Китае гораздо больше заботятся о людях, чем у нас. Там по-настоящему ценят человеческие жизни! Они не стесняются бороться с эпидемиями такими мерами, которые завещали нам наши советские эпидемиологи!”

Ну что тут скажешь… Наверно, он сейчас не менее рьяно одобряет товарища Ким Чен Ына.

А пока, похоже, только война защищает нас от объявления “пятой волны ковида”.