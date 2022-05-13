 

Мнение: Про увеличение численности ВС РФ

13.05.2022, 21:50, Разное
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Про увеличение численности ВС РФ

Касательно поднимаемого вопроса о необходимости увеличения численности вооруженных сил.

Этот вопрос безусловно стоит на повестке дня. Помимо непосредственных вопросов связанных с необходимостью концентрации усилий на кампании на Украине, есть проблема увеличения в два раза численности армии Польши и общего увеличения постоянного военного присутствия войск США и НАТО на западных границах страны, создающих угрозу Белоруссии, Калининграду (угроза блокады анклава более чем реальна) и Северо-Западным областям России (на данный момент прикрытых достаточно скромными силами). Это помимо необходимости держать войска на Кавказе, удерживать позиции в Средней Азии, а также укреплять обороноспособность на Дальнем Востоке в свете территориальных претензий Японии.

Соответственно, рост численности армии до 1 500 000 – 1 700 000 вполне вероятен. При этом не снимается вопрос обеспечения армии современной военной техникой как минимум на уровне 70%.
А ведь есть еще вопросы модернизации логистики, импортозамещения и расширения возможностей ВПК для обеспечения армии техникой и снаряжением, включая расширенного Гособоронзаказа 2023-2025.
Все это может вести к вопросам переработки существующей военной доктрины, новой военной реформе и вложениям в развитие ВПК.

С моей субъективной точки зрения – увеличение армии в условиях слома миропорядка и борьбы за миропорядок новый, представляется неизбежным. Другой вопрос, что этот рост надо соотносить с ограниченными экономическими возможностями, когда принцип "пушки вместо масла" может привести к известной ситуации, когда сила армии совершенно не важна, если у нее банально треснул и развалился тыл. Мы это хорошо знаем и по нашему печальному опыту. Поэтому тут очевидно будут искать некую золотую середину, где увеличение армии будут соотносить с понятным стремлением "жить по средствам".

https://t.me/c/1299018745/4219423 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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