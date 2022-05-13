 

ВСУ разместили тяжелое вооружение в здании психиатрической больницы в Донбассе

13.05.2022, 21:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вооруженные силы Украины разместили опорный пункт и оружие в здании психиатрической больницы в Путивле на территории ДНР, сообщили в минобороны России.

«В Путивле Донецкой Народной Республики в здании психиатрической больницы неонацисты оборудовали опорный пункт, во дворе разместили тяжелое вооружение, а в подвале силой удерживают персонал и пациентов больницы», – рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает РИА «Новости».

Также ВСУ оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в школах Харькова, Краматорска и Доброполья.

«В зданиях и на прилегающей территории общеобразовательных учреждений Харькова (школы № 73, 117, 145, гимназии № 14, 43), Доброполья (школа № 3), Константиновки (школы № 5, 3) и Краматорска (школа № 2) военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, в том числе артиллерию и РСЗО», – сообщил Мизинцев.

Жителей близлежащих домов насильно удерживают в подвалах, якобы ради их безопасности. Часть жителей удерживают в квартирах, а на верхних этажах оборудовали огневые точки. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08.21 / Разработаны эффективные катализаторы для искусственного фотосинтеза

20.07.20 / Названы сроки начала суда над Ефремовым

02.11.21 / Сирийские военные пострадали от обстрелов в Латакии, Идлибе и Алеппо

19.12.20 / Компания Sony собирается прекратить производство PlayStation 4 Pro

22.01.22 / Предполагаемого главу хакерской группы The Infraud Organization арестовали в Москве

20.11.20 / “Какая-то индонезийская бижутерия”, “Ну трешняк же”, “Безвкусица”. Соцсети активно обсуждают лучший эскиз большого герба Украины

09.07.20 / Опрос: большинство американцев верят, что Россия платила Талибану за убийство солдат

20.08.21 / Глава полиции Харьковской области ушел в отставку

12.07.20 / “Киев нужно менять”. Борислав Береза заявил, что примет участие в выборах мэра столицы Украины

26.06.20 / ЕС не стал открывать границы с Россией с 1 июля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика