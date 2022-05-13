ВСУ разместили тяжелое вооружение в здании психиатрической больницы в Донбассе

Вооруженные силы Украины разместили опорный пункт и оружие в здании психиатрической больницы в Путивле на территории ДНР, сообщили в минобороны России.

«В Путивле Донецкой Народной Республики в здании психиатрической больницы неонацисты оборудовали опорный пункт, во дворе разместили тяжелое вооружение, а в подвале силой удерживают персонал и пациентов больницы», – рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает РИА «Новости».

Также ВСУ оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в школах Харькова, Краматорска и Доброполья.

«В зданиях и на прилегающей территории общеобразовательных учреждений Харькова (школы № 73, 117, 145, гимназии № 14, 43), Доброполья (школа № 3), Константиновки (школы № 5, 3) и Краматорска (школа № 2) военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, в том числе артиллерию и РСЗО», – сообщил Мизинцев.

Жителей близлежащих домов насильно удерживают в подвалах, якобы ради их безопасности. Часть жителей удерживают в квартирах, а на верхних этажах оборудовали огневые точки.

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