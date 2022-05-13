МО: В Харьковской области боевики спекулируют талонами на горючее из-за его дефицита

Украинские националисты в условиях недостатка топлива спекулируют талонами на горючее для машин скорой помощи и других экстренных служб в Харьковской области, рассказал в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харьковской области на фоне нарастающего топливного кризиса боевики националистических батальонов, уверенные в своей безнаказанности, цинично спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее, предназначенными для заправки автомобилей скорой медицинской помощи и других экстренных служб. Подобное поведение националистов давно стало нормой для Украины», – передает его слова ТАСС.

Мизинцев подчеркнул, что «официальный Киев указанные преступления, уже ставшие обыденными, старается не замечать». Бездействие расценивается как молчаливое одобрения преступлений.

«Эти и другие подобные факты, грубо нарушающие нормы международного гуманитарного права», – добавил начальник центра.

Ранее сообщалось, что за день ВКС РФ поразили три командных пункта за день, ракетные войска и артиллерия – пять артиллерийских подразделений на огневых позициях ВСУ.

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