МО: В Харьковской области боевики спекулируют талонами на горючее из-за его дефицита
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Украинские националисты в условиях недостатка топлива спекулируют талонами на горючее для машин скорой помощи и других экстренных служб в Харьковской области, рассказал в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Харьковской области на фоне нарастающего топливного кризиса боевики националистических батальонов, уверенные в своей безнаказанности, цинично спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее, предназначенными для заправки автомобилей скорой медицинской помощи и других экстренных служб. Подобное поведение националистов давно стало нормой для Украины», – передает его слова ТАСС.
Мизинцев подчеркнул, что «официальный Киев указанные преступления, уже ставшие обыденными, старается не замечать». Бездействие расценивается как молчаливое одобрения преступлений.
«Эти и другие подобные факты, грубо нарушающие нормы международного гуманитарного права», – добавил начальник центра.
Ранее сообщалось, что за день ВКС РФ поразили три командных пункта за день, ракетные войска и артиллерия – пять артиллерийских подразделений на огневых позициях ВСУ.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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