Яркая одежда – главный тренд весны-лета: как создавать модные красочные образы женщинам 50+

Одежда ярких, насыщенных цветов в нынешнем сезоне стала необыкновенно популярной. В 2022 году модельеры советуют обязательно добавить в свой гардероб побольше вещей сочных и броских оттенков. В моде весной/летом этого года как целые комплекты, составленные из ярких вещей гармонирующих друг с другом цветов, так и отдельные броские акценты на фоне спокойных оттенков. Как создавать модные красочные образы женщинам 50+, узнаете из статьи.

Фиолетовый

Самым модным цветом весны/лета 2022 года считается фиолетовый. Его допускается сочетать со всеми базовыми оттенками и практически любыми другими яркими цветами, начиная от желтого и заканчивая оранжевым, красным и синим. В таком цвете очень модно смотрятся кожаные изделия, платья, трикотаж, обувь, аксессуары.

Желтый цвет

Очень популярными в наступившем сезоне будут также вещи желтого цвета. В моде как насыщенные желтые оттенки, так и более приглушенные. Можно выбрать на весну и лето вещи цинково-желтые, пастельно-желтые, дынно-желтые, лимонные и т. д.

Розовый цвет

Розовый цвет в гардеробе также воплощает текущую модную тенденцию теплого сезона. Новинки на основе этого цвета в 2022 году представили многие знаменитые дома высокой моды. Актуальными в нынешнем году будут как ярко-розовые аксессуары, так и элементы одежды такого оттенка.

Розовые вещи в 2022 году могут носить не только юные девушки, но и дамы любого возраста. Модными в этом сезоне считаются абсолютно любые оттенки розового – от самого нежного до яркой фуксии.

Оранжевый

Еще один модный цвет в этом сезоне — оранжевый. Этот оттенок поможет добавить в образ жизнеутверждающие положительные нотки. По мнению модельеров, такой насыщенный и даже агрессивный цвет больше всего подойдет обладательницам яркой, контрастной внешности. Женщинам, предпочитающим более спокойный имидж, можно дополнить образ оранжевыми аксессуарами: сумочкой, поясом, шарфиком.

Зеленый

Зеленый цвет отлично подойдет для создания спокойного, умиротворенного, но в то же время привлекающего внимание образа. По мнению психологов, добавление такого цвета в гардероб способствует повышению самооценки и веры в себя. В выборе зеленого в 2022 году нет абсолютно никаких ограничений. Актуальны все оттенки этого цвета.

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Голубой

В тренде в 2022 г. и красивый чистый голубой цвет, напоминающий лазурное небо. Это может быть насыщенный голубой, сочный, нежный, темный. В моде также цвет морской волны.

Красный

Красный цвет актуальным в одежде остается во все времена. В моде он и в этом сезоне. Комплекты в таком цвете выглядят очень смело и ярко. В особенности модными в 2022 г. считаются алый, классический красный и винный цвета.

Лайм

Оптимистичный лаймовый цвет сочетает в себе жизнерадостный желтый и оттенок молодой зелени. Поэтому вещи такого цвета просто идеально будут смотреться весной и в начале лета 2022 года. Даже образы в приглушенных лаймовых тонах привлекут внимание окружающих.

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Синий

Используя насыщенный синий цвет, можно создавать динамичные, но при этом достаточно сдержанные образы. Синий оттенок в этом году в особенности удачно будет смотреться на вещах с необычным кроем. Для гардероба можно выбрать ярко-синие вещи, приглушенного оттенка, сине-серые, темно-синие.

Модные сочетания

Подбирая комплект одежды на весну или лето 2022 года, стоит не забывать и о модных сочетаниях цветов. В этом году в тренде:

сочетания оранжевого с белым и черным; зеленого с желтым, черным или белым; голубого с черным, серым, бежевым, белым; синего с желтым и оранжевым.

Цветовой круг Иттена

В моде в этом году именно яркие, а не пестрые образы. Сочетать оттенки в комплектах нужно правильно. Чтобы подобрать вещи гармонирующих цветов, стилисты рекомендуют пользоваться цветовым кругом Иттена. Этот метод даст уверенность в том, что образ не получится безвкусным и вульгарным.

Классическая триада — равнобедренный треугольник в цветовом круге Иттена, к примеру, позволит правильно подобрать для комплекта вещи сразу трех разных ярких оттенков. В этом случае выбирается один основной цвет и два дополнительных. Более трех ярких и контрастных цветов в образе стилисты использовать не рекомендуют. Такие сочетания могут быть вполне гармоничными. Но самостоятельно правильно подобрать цвета в данном случае без наличия определенного опыта будет достаточно сложно.

Считается, что для весенне-летнего сезона в круге стоит делать акцент на теплые тона. Холодные цвета больше подойдут для осени и зимы.