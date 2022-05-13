Мнение: Конец транзита через Польшу, «конец Европы» в Болгарии и конец газовых иллюзий

1. Предсказуемый ответный ход России. Мы прекращаем транзит газа через Польшу, через главный сухопутный трубопровод, по которому ранее шли поставки в Германию:

«Газпром» подтвердил, что теперь ему запрещено использовать польский участок газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа. Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 12 мая, в Telegram-канале компании.

Как уточняется, указанный участок принадлежит компании EuRoPol GAZ, которая 11 мая была включена в список зарубежных компаний, в отношении которых российская сторона ввела ответные санкции. В связи с этим «Газпром» теперь не может совершать сделки и платежи в ее пользу, а следовательно, и задействовать находящийся в собственности EuRoPol GAZ участок газопровода для транспортировки российского топлива.

«Ранее польская сторона неоднократно нарушала права ПАО “Газпром” как акционера EuRoPol GAZ», — подчеркнул официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, добавив, что 26 апреля «Газпром» был внесен в польский санкционный список, в результате чего лишился возможности получать дивиденды по акциям EuRoPol GAZ и осуществлять другие свои права.

Эрик Хоффер однажды хорошо выразился по аналогичному поводу: «Человек, кусающий руку, которая его кормит, обычно лижет сапог, который его пинает».

Впрочем, идея не только в том, чтобы лишить поляков доходов от газового транзита. Теперь у немцев будет серьёзный повод задуматься о том, чтобы всё-таки запустить «Северный поток-2», идущий в обход Польши.

2. Россия ранее остановила поставки газа в Польшу и Болгарию, поскольку те отказались платить за газ в рублях. И если поляки успели запастись дорогим альтернативным газом из Норвегии и СПГ, то менее зажиточные болгары оказались на пороге экономической катастрофы.

При этом простые болгары в массе своей относятся к России вполне дружелюбно. Также они не готовы ради интересов США ни мёрзнуть зимой, ни терпеть убытки из-за кратного подорожания энергии. Быть в российском списке «недружественных стран» – дорогое удовольствие, которое далеко не все могут себе позволить.

Неудивительно, что в Болгарии недавно прошли крупнейшие в Европе протесты против антироссийской политики местных властей (давно купленных с потрохами Госдепом). Напряжение в между властью и элитами в стране «братушек» довольно серьёзное, и если болгары и вправду начнут мёрзнуть следующей зимой, то там можно ожидать весьма и весьма серьёзных событий.

Ситуация в Болгарии – ситуация в Евросоюзе в миниатюре. Если Евросоюз и далее пойдёт по пути энергетического самоубийства, на которое его толкают США, это может закончится расколом ЕС. Вот что говорит по этому поводу президент Болгарии:

https://ura.news/news/1052551620

Затягивание украинского кризиса приведет к экономической самоликвидации всей Европы. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев.

«Это будет означать экономическое самоуничтожение Европы. И мы движемся в этом направлении», — приводит слова болгарского лидера N-TV. Радев раскритиковал парламент своей страны за недавнее решение отправить военно-техническую помощь Украине. Президент назвал его «опасным шагом», указав на риски подобной поддержки.

<…> …в Болгарии ранее прошли массовые протесты. Жители страны требовали прекратить поставки оружия и перейти к политике нейтралитета.

Увы, в Болгарии действует парламентская, а не президентская республика, так что этот редкий голос разума мало что решает.

Помимо газа, Болгария серьёзнейшим образом зависит от российской нефти. В то время как другие страны ЕС просят об отсрочке введения нефтяного эмбарго на 9 месяцев, болгары вымаливают у Еврокомиссии отсрочку как минимум на два года:

https://www.gazeta.ru/business/news/2022/05/08/17705996.shtml

3. В последние недели идёт целый вал признательных публикаций, в которых западные политики и журналисты говорят о невозможности Европы отказаться от российского газа – ни в этом году, ни ещё очень длительное время:

https://ria.ru/20220512/germaniya-1788161276.html

Германия сейчас не может ввести запрет на поставки природного газа из России, заявил на брифинге министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.

“В отношении газа, нужно сказать об этом ясно и твердо, мы еще находимся довольно далеко от эмбарго, <…> наши газохранилища заполнены на 40 процентов”, — пояснил он.

Через европейские терминалы СПГ проходят гораздо меньшие объемы топлива, поэтому политик не видит предпосылок утверждать, что немцы смогут “пережить зиму” в случае прекращения поставок российского газа.

https://lenta.ru/news/2022/05/07/sad_truth/

Российская спецоперация на Украине раскрыла Австрии «горькую правду» о зависимости от поставок российского газа, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, газовые хранилища страны на сегодняшний день заполнены лишь на 20 процентов — это самый низкий показатель в Европе. Согласно докладу Австрийского энергетического агентства, Вена сможет отказаться от российского газа только через пять лет, учитывая тот факт, что российский импорт составляет 80 процентов от общего.

https://lenta.ru/news/2022/04/19/kollaps/

Большинство жителей Чехии замерзнут следующей зимой при отказе от поставок газа из России. Об этом в интервью изданию Parlamentni listy рассказал эксперт по энергетике Иван Новески.

«Возможно, их сочтут счастливчиками, потому что может прийти день, когда живые позавидуют мертвым», — заявил эксперт, комментируя последствия подобного решения.

По его словам, Чехия почти на сто процентов зависит от энергоресурсов из России уже более 50 лет. Эксперт предрек, что при эмбарго на российский газ уже к осени остановится основная часть чешской промышленности, в том числе заводы по производству автомобилей и стекла. Это приведет к рекордному росту безработицы в стране, пояснил он. Новески также добавил, что отказ от газа из России грозит остановкой работы чешского транспорта и «полным коллапсом всего государства».

Помимо этого, без газа встанет производство удобрений, что спровоцирует нехватку продовольствия в стране…