 

Бердымухамедов представил авторское издание «Программирование — наука мракобесов»

13.05.2022, 20:51, Разное
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Гурбангулы Бердымухамедов представил в Ашхабаде свою книгу «Программирование — наука мракобесов». Новая монография экс-президента Туркменистана разоблачает глобальный заговор западных политиков и математиков, которые с помощью информационных технологий пытаются установить контроль над всем населением Земли. 

«По утверждению программистов поводом к созданию их лженауки послужило сходство между мозгом человека и современными сложными машинами. Программисты отождествляют намагниченную ленту, вводимую в счетную машину, с органами чувств, пульсацию ртутного столба — с процессами памяти, радиолампы — с нервными клетками головного мозга, а поток электронов — с умственной деятельностью. Это всё попытки запутать нормальных людей, а конечная цель этих шарлатанов — тотальный контроль над человечеством», – заявил Бердымухамедов. 

Книга издана тиражом 100 тысяч экземпляров, который весь был раскуплен по предзаказу. В ближайшее время исследование экс-президента будет переведено на русский, английский и китайский языки, а на студии Туркменфильм уже начались съёмки 10-серийного документального фильма. В июне 2022 года начнётся мировое турне Бердымухамедова, в ходе которого он проведёт встречи со своими читателям в Москве, Париже, Лондоне, Вашингтоне и других мировых столицах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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