Мнение: Письмо: “Почему у хищников нет короны?”

Глупый ник у автора и глупые вопросы.

Вообще, что касается вопросов про корону, многие читатели отчаянно тупят, потому что очень не хотят с короной расставаться.

devushka_plus

Здравствуйте, Эволюция!

Прочитала ваш недавний пост про корону-кровопийцу, и у меня сразу возник вопрос, который у меня каждый раз появляется, когда я читаю у вас про эту корону.

А как же хищники?

(У хищников нет корон, никаких. Исключение – очень мелкие хищники. У тех иногда мелькает что-то похожее на корону, но конечно не такая корона как у рапанов)

Ведь они сознательно вызывают у людей аддикцию – болезненную привязанность к себе, но при этом у хищников, как я понимаю, нет никакой короны-кровопийцы, иначе, в короне, у них бы ничего не получалось.

(Хищник ничем не отличается от обычного человека и его цель: вызвать симпатию у того, кто ему нравится. Каждый человек хотел бы влюбить в себя того, с кем он желает отношений. У хищника нет цели вызвать именно “болезненную” привязанность. Более того, цель хищника сделать привязанность партнера как можно более приятной для него. Чем счастливей человек и чем больше он рад любить хищника, тем хищнику лучше. Понятно же почему, друзья? Только рапаны могут хотеть, чтобы их партнер испытывал боль. Понимаете почему?)

Выходит, жертвы хищников по-настоящему страдают по ним, когда те отдаляются, ревнуют, боятся потерять и т. д. – то есть переживают весь тот набор чувств, о котором мечтают другие люди в коронах-кровопийцах, чтобы их партнёры чувствовали по отношению к ним. И при этом хищник добивается всего этого от своих жертв сознательно, специально.

(Хищник не добивается боли и страданий. Хищник добивается кайфа и удовольствия партнера. Страх потери – побочный эффект, которого многие хищники, самые хитрые хищники, как раз избегают. Зачем избегают, поясните, друзья? И обратите внимание, какая большая корона-кровопийца у автора письма. Она уверена, что любовь без боли существовать не может)

Чем тогда хищник, сознательно вызывающий аддикцию у своей жертвы, и все вышеперечисленные переживания у неё, отличается от человека в короне-кровопийце, который хочет от своих партнёров того же?

(У хищника цель – вызвать кайф. А рапаны вроде автора хотят выносить мозг и мучить людей, поэтому от них сбегают быстро или даже сразу шарахаются. Только увидят перекошенное кислое лицо и торчащие из всех карманов щипцы, и обходят стороной)

Ведь у хищника не должно быть никакой короны?

Почему у хищника всё получается, а у людей в коронах-кровопийцах страдания их партнёров по ним бывают только в их собственных иллюзиях?

И как хищник, осознанно вызывая аддикцию у своего партнёра, умудряется не надевать при этом корону-кровопийцу? Почему у хищников такой короны нет?

(Я другой вопрос задам. Как можно быть настолько бестолковым как автор? Как можно перепутать кайф и боль и считать, что это одно и то же, что люди будут бегать за теми, кто хочет причинять им боль? Как думаете, друзья?)