 

В Москве торжественно освятили серверов Rutube

13.05.2022, 20:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

13 мая 2022 года в дата-центре видеохостинга Rutube состоялось освящение компьютерного оборудования. Как отмечает руководство компании, это позволит обеспечить дополнительную защиту серверов от хакерских атак. 

«Мы учли свои предыдущие ошибки и полностью пересмотрели концепцию информационной безопасности нашего сервиса. Кроме обновления оборудования и программного обеспечения, эксперты порекомендовали провести обряд освящения, что позволило вывести на новый уровень защищённость нашего ресурса», – заявил заместитель главы Rutube Павел Голубев.

В ближайшее время освящение своих серверов планируют провести и другие российские IT-компании, в том числе “Яндекс” и VK. По оценкам экспертов, кроме защиты от хакерских атак освящение благотворно сказывает на работоспособности оборудования, увеличивая его ресурс минимум на 20%.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08.20 / В мечети Айя-София в Стамбуле умер муэдзин

07.11.21 / Мнение: 104-я годовщина Октябрьской Революции

06.02.21 / Снижение пенсионного возраста в Китае привело к росту ВВП на 1,4 процента

29.10.20 / Мнение: Теракты во Франции: Кого покрывает Макрон?

29.10.20 / Ученые: Коронавирус может провоцировать продолжительные проблемы с кожей

09.09.21 / Падчерица Андрея Норкина пожаловалась на экс-мужа и проблемы с деньгами

20.01.21 / Байден должен наказать Лукашенко за издевательства над демонстрантами – политолог Макфол

17.05.21 / Ксения Разуваева возглавила Росмолодежь

11.11.21 / 95% детей с онкозаболеваниями полностью выздоравливают от COVID-19

12.03.21 / Мнение: Неполиткорректный театр Богомолова, проблемы у АстраЗенеки и биометрия для экзаменов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика