В Москве торжественно освятили серверов Rutube

13 мая 2022 года в дата-центре видеохостинга Rutube состоялось освящение компьютерного оборудования. Как отмечает руководство компании, это позволит обеспечить дополнительную защиту серверов от хакерских атак.

«Мы учли свои предыдущие ошибки и полностью пересмотрели концепцию информационной безопасности нашего сервиса. Кроме обновления оборудования и программного обеспечения, эксперты порекомендовали провести обряд освящения, что позволило вывести на новый уровень защищённость нашего ресурса», – заявил заместитель главы Rutube Павел Голубев.

В ближайшее время освящение своих серверов планируют провести и другие российские IT-компании, в том числе “Яндекс” и VK. По оценкам экспертов, кроме защиты от хакерских атак освящение благотворно сказывает на работоспособности оборудования, увеличивая его ресурс минимум на 20%.

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