МВД объявило в розыск блогера Веронику Белоцерковскую

Блогер и предприниматель Вероника Белоцерковская объявлена в розыск по уголовной статье, следует из базы МВД России.

«Белоцерковская Вероника Борисовна, 25.06.1970 года рождения. Место рождения: Украина, город Одесса. Разыскивается по статье УК», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Статья, по которой она разыскивается, не уточняется.

Напомним, что в марте предприниматель и блогер Вероника Белоцерковская стала фигурантом уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС России.

В СК сообщили, что Белоцерковская находится за пределами Российской Федерации, в связи с этим решается вопрос об объявлении ее в международный розыск. Ей грозит наказание от штрафа в размере от 3 млн рублей до 10 лет колонии.

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