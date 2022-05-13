МВД объявило в розыск блогера Веронику Белоцерковскую
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Блогер и предприниматель Вероника Белоцерковская объявлена в розыск по уголовной статье, следует из базы МВД России.
«Белоцерковская Вероника Борисовна, 25.06.1970 года рождения. Место рождения: Украина, город Одесса. Разыскивается по статье УК», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Статья, по которой она разыскивается, не уточняется.
Напомним, что в марте предприниматель и блогер Вероника Белоцерковская стала фигурантом уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС России.
В СК сообщили, что Белоцерковская находится за пределами Российской Федерации, в связи с этим решается вопрос об объявлении ее в международный розыск. Ей грозит наказание от штрафа в размере от 3 млн рублей до 10 лет колонии.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет