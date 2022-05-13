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13.05.2022, 20:10, Новости дня
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Пожар в центре Иркутска, где сейчас горит здание ТЮЗа, локализовали на площади 1 тыс. кв. метров, сообщили в МЧС России.

«В 19.50 пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

О пострадавших данных не приводится.

«В 00:50 субботы (19:50 мск пятницы – прим. ВЗГЛЯД) пожар в центре Иркутска локализован на площади 1 000 кв. м. Пожарные подразделения продолжают ликвидировать последствия пожара. На месте работают от МЧС РФ 26 единиц техники и 120 человек личного состава», – говорится в сообщении.

Бывшее здание ТЮЗа, построенное в начале XIX века, подлежит реставрации. В 2021 году была разработана проектная документация. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил оценить повреждения в здании, нанесенные огнем, и принять решение о корректировке проекта.

Напомним, пожар начался 13 мая с двухэтажного неэксплуатируемого здания вблизи ТЮЗа. Огонь быстро распространился по перекрытиям и перекинулся на строение, где раньше располагался Театр юного зрителя. Здание является объектом культуры регионального значения, в дореволюционный период там располагался доходный дом Гиллера и знаменитые гостиницы. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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