 

Президент Южной Осетии назначил референдум по вопросу объединения с Россией

13.05.2022, 20:10, Новости дня
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Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил референдум по вопросу объединения республики и РФ на 17 июля, и подписал соответствующий указ.

«В соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия постановляю назначить референдум Республики Южная Осетия [по вопросу объединения с РФ] <…>. Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года», — говорится в указе президента республики, передает ТАСС.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее ЦИК Южной Осетии направил президенту пакет документов по референдуму о вхождении в Россию.

До этого избранный президент республики Южная Осетия Алан Гаглоев заявил о готовности провести референдум по вхождению в состав России, как только наступит подходящее время.

Выборы президента Южной Осетии признали состоявшимися. Кандидат от партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидировал во втором туре выборов. Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение.

В мае–июне может завершиться подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к России.

Напомним, экс-президент республики Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время намерена предпринять юридические шаги для вхождения в состав России. Также он допустил объединение с Северной Осетией в составе России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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