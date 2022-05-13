Daily Mail – послание Путину — НАТО активизировало военные учения и ожидает заявку Финляндии на вступление

На май этого года запланирован целый ряд военных учений Североатлантического альянса в качестве демонстрации силы президенту РФ Владимиру Путину, пишет Daily Mail. Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намерение Финляндии подать заявку на вступление в военный альянс.



AP

В качестве послания президенту РФ Владимиру Путину НАТО демонстрирует свою силу в Европе: тысячи солдат из 19 стран принимают участие в военных учениях по всему континенту, пишет Daily Mail.

Так, на фоне российской спецоперации на Украине в Северной Македонии проходят учения Swift Response 22 («Быстрый ответ — 22»), в которых участвуют 4500 военнослужащих из США, Великобритании, Франции, Италии и других союзных стран.

Отмечается, что учения послужат повышению безопасности восточного фланга, а также отработке процедур использования войск, их адаптации к новому современному полю боя и отражению потенциальной агрессии. За последние 10 дней в этих учениях приняли участие солдаты из Албании, Франции, Греции, Италии, Северной Македонии, Черногории, Великобритании и США, которые отрабатывали прыжки с парашютом в нескольких районах по всей стране.

«Я думаю, что это фантастическая демонстрация того, что мы можем сделать как альянс, нашей способности проецировать боевую мощь, если нас об этом попросят, и как быстро мы можем это сделать», — заявил журналистам заместитель командующего армией США в Европе и Африке генерал-майор Питер Андрисяк.

Северная Македония официально вступила в НАТО в марте 2020 года. В этой небольшой балканской стране с населением 1,8 миллионов человек насчитывается около 8 тыс. военнослужащих.

В мае аналогичные военные учения проводятся в пяти странах Европы, чтобы показать Финляндии, что её вскоре ждёт. Так, на границе Эстонии и Латвии также проходят военные учения Hedgehog, в которых принимают участие 18 тыс. военнослужащих НАТО. Это крупнейшие учения в Эстонии, которые проводятся раз в четыре года.

Как напоминает издание, Финляндия объявила о намерении начать официальный процесс подачи заявки на вступление в Североатлантический альянс, что более чем удвоит присутствие НАТО на границах России: с 1200 км до 2550 км. Daily Mail называет это решение «ответным ударом» для Путина, который начал спецоперацию на Украине отчасти из-за опасений вступления страны в альянс под руководством США.

В четверг президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин заявили, что хотят вступить в альянс безопасности «незамедлительно», а Швеция последует их примеру в течение нескольких дней, что резко усилило напряжённость в отношениях между Россией и Западом. В воскресенье специальный комитет объявит решение Финляндии по заявке на членство, однако официальное вступление страны в блок может затянуться до октября.

«Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Будучи членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс», — сказано в заявлении финского правительства.

«Я ждал этого дня 30 лет. Объявление о членстве Финляндии в НАТО неизбежно», — приводит Daily Mail слова бывшего премьер-министра Финляндии Александра Стубба.

В Кремле отметили, что «будут вынуждены предпринять ответные шаги» — как «военно-технические, так и иного характера». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этот шаг, «безусловно», представляет угрозу для страны и сделает Европу более нестабильной. По его словам, Финляндия сделала «недружественный шаг» против России, и это повод для сожаления и симметричного ответа. Отвечая на вопрос, представляет ли это угрозу для России, Песков сказал: «Безусловно.Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным».

При этом пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что Лондон «полностью привержен политике открытых дверей НАТО», заявив, что видит единственной угрозой в Европе Россию.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также приветствовала заявление лидеров Финляндии о поддержке ими членства страны в НАТО. «Дания, конечно же, будет тепло приветствовать Финляндию в НАТО. Это укрепит НАТО и нашу общую безопасность», — считает Фредериксен.

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что процесс вступления Финляндии в блок будет «гладким и быстрым». «Это суверенное решение Финляндии, которое НАТО полностью уважает. Если Финляндия решит подать заявку, она будет тепло принята в НАТО», — гарантировал Столтенберг. По словам генерального секретаря, что этот процесс займёт от 4 до 12 месяцев.

Ожидается, что Швеция последует за Финляндией и подаст заявку на членство в Североатлантическом альянсе уже на следующей неделе. По данным местных средств массовой информации, в понедельник этот вопрос обсудят в парламенте, а затем состоится специальное заседание кабинета министров, на котором будет принято официальное решение о подаче заявки.