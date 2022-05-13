Мнение: Удивительно, но российский экспорт выстоял, причём даже на Запад

Удивительно, но российский экспорт выстоял, причём даже на Запад

Несмотря на санкции, российский экспорт выстоял, причём даже на Запад. Как пишет The Economist, ограничения не мешают бесперебойным поставкам нефти и газа, а скачок цен на энергоносители ещё больше увеличил доходы Москвы. В результате аналитики ожидают, что активное сальдо торгового баланса России в ближайшие месяцы достигнет рекордного уровня.

Через несколько дней после начала спецоперации на Украине сложилось впечатление, что российская финансовая система на грани краха: Запад ввёл ряд финансовых санкций, рубль рухнул, а граждане лихорадочно ринулись снимать наличные. Как пишет The Economist, тогда центральный банк повысил процентную ставку, ввёл контроль за движением капитала и влил ликвидность в банковскую систему, после чего часть бед прекратилась. И хотя часть российских валютных резервов по-прежнему заморожена, Москва зарабатывает примерно по миллиарду долларов в день на экспорте энергоресурсов.

Как продолжает издание, публиковать подробную ежемесячную торговую статистику Россия перестала, но чтобы понять, что происходит, сгодятся данные её торговых партнёров, а из них следует, что поскольку импорт сокращается, а экспорт остаётся на прежнем уровне, то у России наблюдается рекордный торговый профицит.

9 мая Китай сообщил, что его экспорт в Россию в апреле сократился по сравнению с прошлым годом более чем на четверть, а импорт, напротив, вырос более чем на 56%. Германия в марте сообщила о 62-процентном месячном падении экспорта в Россию, а её импорт упал на 3%. Сопоставив данные восьми крупнейших торговых партнёров России, журналисты издания пришли к выводу, что импорт с началом спецоперации на Украине упал примерно на 44%, тогда как экспорт вырос примерно на 8%.

Импорт сократился отчасти из-за санкций против российского центрального банка и отключения ряда кредиторов из сети быстрого межбанковского обмена сообщениями, в результате чего потребителям и фирмам стало сложнее приобретать западные товары. Элина Рыбакова из банковской ассоциации Институт международных финансов считает, что на первом этапе важным фактором оказалась законодательная неопределённость: западные фирмы не знали, какие российские банки попадут под санкции, а какие нет. Сказались и сбои в логистике, в том числе решения западных фирм приостановить поставки в Россию. Наконец, российский спрос на импорт подкосил ещё и первоначальный обвал рублёвого курса.

Издание отмечает: удивительно, но российский экспорт выстоял, причём даже на Запад. Санкции не мешают бесперебойным поставкам нефти и газа остальной части мира, а скачок цен на энергоносители ещё больше увеличил доходы. В результате аналитики ожидают, что активное сальдо торгового баланса России в ближайшие месяцы достигнет рекордного уровня.

Институт международных финансов считает, что в 2022 году положительное сальдо счёта текущих операций, куда входит торговля и часть финансовых потоков, составит до $250 млрд (15% прошлогоднего ВВП) и более чем вдвое превысит уровень 2021 года, равный $120 млрд.

https://russian.rt.com/inotv/2022-05-13/Economist-nesmotrya-na-sankcii-Rossiya – цинк

Примечательно, что это "Экономист".

Но это все краткосрочная перспектива. США конечно потерпели не меньшую неудачу с экономическим блицкригом против России нежели те, кто у нас ожидал ремейка Крымского сценария в 2022-м году.

Соответственно, экономическая война перешла в затяжную позиционную фазу, где расчет США строится на том, что в долгосрочной перспективе санкции все же смогут принести желаемый эффект и вызовут протесты, которые сметут текущий политический режим в России. РФ в свою очередь рассчитывает, что последствия экономической войны приведут к тому, что Европа надломится раньше и уже в Европе протесты сметут часть проамериканских режимов в Европе плюс в США демократы уже осенью потерпят поражение на Промежуточных выборах и США не смогут поддерживать текущую интенсивность экономического конфликта. Ввиду этого, стороны находятся в режиме ожидания неизбежных последствий экономической войны, рассчитывая, что противнику будет больнее.

Само собой, уровень жизни будет снижаться и в России, и в ЕС, и в США (про Украину и вовсе говорить не приходится, там полет до уровня тотального экономического дна и удар об это дно еще впереди) и стороны будут предпринимать серьезные усилия для того, чтобы это было именно медленное снижение, а не обвал. Как показывает ситуация, в худшем положение оказалась Европа из-за зависимости от российских энергоносителей, что уже привело к серьезным последствиям как для экономики в целом, так и для населения в частности.

Хватит ли населению Европы объяснений, что во всем виноват Путин и это "путинское повышение цен", далеко не факт. У нас население в текущих условиях опасается скорее не ожидаемого снижения уровня жизни в связи с конфликтом с Западом, а того, что текущие элиты политически этот конфликт не вывезут. Отсюда и панические атаки по поводу переговоров с Украиной.

Но это все пока что на короткой дистанции. Через несколько месяцев, по мере дальнейшей рутинизации боевых действий как таковых, экономические факторы начнут вытеснять политические, как это уже происходит в США, где война на Украине в сознании многих американцев уже успела уйти на второй план, уступив место вопросам инфляции, безработицы и роста цен. Россия, вслед за Европой, также вряд ли сможет избежать подобного перехода при дальнейшем затягивании кампании на Украине. И просто списывать все на то, что "у нас население привычное, перетерпит", было бы излишне оптимистичным подходом. В условиях глобального шторма, требуется нечто большее.

Впрочем. никто и не обещал, что крах старого миропорядка будет легким и безболезненным. Задача РФ – пережить период катастрфоы старого миропорядка и застолбить свое место в новом. Не удержав экономическую ситуацию в долгосрочной перспективе, достигнуть стратегических целей вряд ли получится. На короткой дистанции РФ справилась – впереди марафон.

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