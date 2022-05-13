 

Китай не впустил в страну россиянина, драпировавшего мавзолей

13.05.2022, 18:51, Разное
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52-летний житель Балашихи Михаил М. не смог посетить свою дочь, учащуюся в Шэньчжэньском университете. В аэропорту пограничная служба КНР поставила ему в паспорт штамп о депортации сроком на пять лет. Россиянину пояснили, что он является нарушителем китайского законодательства и продемонстрировали видеозапись. 

«Мне пояснили, что в Китае есть уголовная статья за осквернение исторической памяти. Ей защищены не только главы ЦК КПК, но и выдающиеся советские политические деятели, такие как Ленин и Сталин. Когда я поинтересовался, как именно я надругался над ними, мне показали видео, как моя бригада драпировала мавзолей на День Победы. Мои пояснения приняты не были, поэтому мне предложили либо запрет на въезд, либо пять лет в китайской тюрьме. Я решил, что первое лучше», – рассказал он.

Михаил добавил, что инцидент создаст неприятности для его дочери-студентки. Помимо потери очков социального рейтинга, она обязана сообщать в течение пяти лет в письменной форме сообщать правоохранительным органам о содержании бесед с отцом. Несмотря на этот факт, девушка намерена остаться в Китае и после окончания учёбы. 

Закон о защите исторического наследия, политических лидеров Китая, Вьетнама, Кампучии и СССР (за исключением Михаила Горбачёва) был принят в 2014 году по инициативе главы Компартии Си Цзиньпина. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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