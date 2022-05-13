 

Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили ситуацию на Украине

13.05.2022, 18:49, Новости дня
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Министры обороны РФ и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели в пятницу телефонный разговор.

«13 мая министр обороны США Ллойд Остин поговорил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу впервые с 18 февраля», – говорится в сообщении американского ведомства, передает ТАСС.

В Минобороны РФ заявили, что переговоры прошли по инициативе американской стороны. «Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», – отметили в российском военном ведомстве.

Ранее шеф Пентагона заявил, что министр обороны РФ якобы с февраля не отвечает на его попытки выйти на связь.

Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что американцы такими заявлениями пытаются отрабатывать повестку об агрессивности России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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