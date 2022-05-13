Огонь с загоревшегося в Иркутске здания перекинулся на Театр юного зрителя

Огонь с неэксплуатируемого здания, которое загорелось в пятницу в центре Иркутска, перекинулся на Театр юного зрителя (ТЮЗ), являющийся объектом культурного наследия, написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Прибыл на место пожара в центре Иркутска. Огонь все-таки перекинулся на здание ТЮЗа. Объект культуры регионального значения, Дом Гиллера, бывшие гостиницы «Централь», «Модерн», «Россия», киноконцертный зал «Глобус». Проект реконструкции был готов к заходу на экспертизу. Завтра на объект планируют приехать сотрудники службы по охране культурного наследия, чтобы определиться с нанесенным ущербом. Но о конкретных выводах говорить пока рано. Идет локализация горения», – написал глава региона в Telegram-канале, передает ТАСС.

Огонь быстро распространился, так как под кровлей ТЮЗа находится деревянная обрешетка. Перекрытия также деревянные. Пламя быстро заполнило пустоты. На время тушения для проезда транспорта перекрыта улица Ленина. Пострадавших нет.

Напомним, 13 мая в центре Иркутска загорелось здание, площадь пожара в двухэтажном неэксплуатируемом здании в центре Иркутска достигла 1 тыс. кв. метров.

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