 

Мнение: Финляндию захватили нацисты?

13.05.2022, 18:00, Разное
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МИД России выпустило заявление о вступлении Финляндии в НАТО. Судя по заявлению, ситуация скверная. Финляндию, похоже, захватили нацисты. Которые радикально изменили внешнеполитический курс страны: «В течение десятилетий политика военного неприсоединения служила основой стабильности в североевропейском регионе, обеспечивала надёжный уровень безопасности финляндского государства, была прочной основой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества и партнерских отношений между нашими странами, в которых роль военного фактора была сведена к нулю».

Но тут бац, и ни с того ни с сего, Финляндия решила вступить в НАТО. И это притом, что миролюбивая Россия заверяла «об отсутствии каких-либо враждебных намерений в отношении Финляндии». Почему-то «ни долгая история добрососедского и взаимовыгодного сотрудничества наших стран не убедили Хельсинки в преимуществах сохранения курса на военное неприсоединение».

Как не крути, но, по мнению МИД России, в Хельсинки должны отдавать себе отчет об ответственности и последствиях такого шага.
Опять же, по мнению МИД России, Россия будет вынуждена «предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз её национальной безопасности».

Ответные шаги «иного характера» – это что? Военная спецоперация? Чтобы поставить на место  заигравшихся в милитаризм финонацистов и финобандеровцев?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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