 

В Ереване начался митинг оппозиции

13.05.2022, 16:05, Новости дня
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Митинг сторонников оппозиции Армении начинается в центре Еревана, на площади Франции собрались сотни протестующих.

Ожидается, что вскоре участники митинга начнут массовое шествие по улицам Еревана. Ранее во время аналогичного шествия протестующие более чем на час заблокировали все входы в муниципалитет столицы Армении. Тогда силовики не стали применять силу к митингующим, и спустя некоторое время те добровольно разблокировали мэрию и продолжили свой путь, передает РИА «Новости».

В четверг в ходе марша протестующие провели часовой митинг у здания генпрокуратуры Армении. Полиция также не препятствовала акции.

Напомним, в понедельник представители оппозиции ненадолго заблокировали движение на одном из ключевых транспортных узлов столицы – проспекте Комитаса. 

До этого лидер фракции «Честь имею» и экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил, что с 25 апреля начинается «второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей». Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

17 апреля из бюллетеня Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев стало известно, что Армения нарушила режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

В начале апреля глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил надежду, что российские миротворцы вернут азербайджанских военных на исходные позиции и восстановят статус-кво в Нагорном Карабахе. В конце марта Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий, в регионе был нарушен статус-кво, сложившийся после окончания второй карабахской войны.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему обострение возникло именно сейчас и что в этом случае делать Москве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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