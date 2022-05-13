ЕС намерен включить нефтяное эмбарго в один пакет новых антироссийских санкций

Евросоюз намерен утвердить новые санкции против РФ единым пакетом и не планирует выносить нефтяное эмбарго на более поздний срок, сообщил высокопоставленый европейский источник в Брюсселе.

«Окончательное решение принимают государства… Предпочтительно было бы сохранить целостность пакета санкций, полагаю, что санкции будут приняты вместе», – передает РИА «Новости» его ответ на вопрос, не планируется ли разделить пакет и утвердить сначала индивидуальные санкции, отложив обсуждение нефтяного эмбарго.

Известно, что в данный момент ЕС согласовывает шестой пакет антироссийских санкций, которые предусматривают отключение от SWIFT ряда банков, персональные санкции, запрет на вещание в ЕС трех российских телекомпаний, а также поэтапное введение эмбарго на российскую нефть. Ряд стран союза тормозят принятие пакета, опасаясь негативного влияния нефтяного эмбарго на свою экономику.

В прошлую пятницу стало известно, что ЕК смягчила требования по введению отложенного на полгода нефтяного эмбарго против РФ после двух дней безуспешных переговоров в ЕС.

До этого 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против России, в который входит отложенное эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, Еврокомиссия предлагала ввести запрет на ввоз сырой нефти из РФ в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Кроме того, Еврокомиссия предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года.

Через месяц после введения шестого пакета Еврокомиссия также предложила запретить европейскому бизнесу заниматься транспортировкой нефти или оказывать финансовые услуги по обеспечению российского экспорта, включая страхование танкерных перевозок.

Послы ЕС обсуждали предложения ЕК 4 и 5 мая, но не пришли к консенсусу. В итоге премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство Еврокомиссии грозит подрывом европейского единства. Орбан также заявил, что санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии. По его словам, эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе.

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