Памятную плиту с надписью «Город-герой Москва» заклеили черной пленкой в Одессе

В Одессе заклеили черной пленкой памятную плиту «Москва» на Аллее славы городов-героев, сообщило украинское издание «Вести».

Издание опубликовало фотографию, на которой видно, что плита с надписью «Город-герой Москва», расположенная на аллее среди других городов-героев Великой Отечественной войны, замотана черной пленкой, в то время как соседние плиты остаются открытыми, передает ТАСС.

В 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. По всей Украине демонтируются памятники русским писателям, переименовываются улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, а также убираются упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.

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