Нечто среднее между ночной сорочкой и летним платьем: история создания платья nap dress

Как отмечают модные издания, в последние годы огромную популярность завоевало платье nap dress, что в переводе с английского означает “платье для сна”. А начало этой популярности было положено в 2019 году, в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Nap dress представляет собой что-то среднее между ночной рубашкой и легким летним платьем. Таким образом, оно удобно и для того, чтобы отдыхать в нем, лежа на диване, и для того, чтобы прогуляться по городу и при этом выглядеть нарядно.

Хит продаж

Несколько вариаций подобного платья создано нью-йоркской компанией Hill House Home. И они являются хитом продаж. Это модели с рукавами-крылышками и юбкой-солнцем; с объемными рукавами и открытой спиной; свободного кроя с глубоким декольте и подчеркнутой талией. Все модели объединяет наличие резинки разной ширины на лифе, подоле и рукавах, а также цветочный принт и пастельные цвета, которые подчеркивают сходство платья с ночнушкой.

Сочетая в себе женственность лифа, грациозность струящихся юбок с ощущением комфорта и свободы движений, платье nap dress со временем стало культовым. При этом у описанных версий весьма интересная история создания, о которой рассказала Нелл Даймонд, генеральный директор бренда Hill House Home, приложившая к ним руку. Она призналась, что фирменные образы навеяны викторианской эпохой, а точнее тремя известными полотнами английских художников.

“Леди Шалотт”

Автор этой картины 1888 года – Джон Уильям Уотерхаус. Он использовал сюжет одноименной поэмы Альфреда Теннисона, которая основана на легендах Артуровского цикла. Платье героини отличается женственностью, но в то же время оно надето на ней, когда она, убегая из замка, где находилась в заточении, тайно отправляется на лодке к своему возлюбленному Камелоту. Таким образом, по мнению Нелл Даймонд, это говорит о несомненном удобстве модели.

“Офелия”

Это полотно принадлежит кисти Джона Эверетта Милле и создано в 1852 году. За основу сюжета взята сцена из шекспировского “Гамлета”. Создание картины связано с громким скандалом. Натурщица Элизабет Сиддал, которая во время сеансов, длившихся больше четырех месяцев, находилась в ванне с прохладной водой, тяжело заболела.

Отец Элизабет пригрозил Милле судом, и тот оплатил расходы на лечение. Конечно, Даймонд, рассказывая эту историю, не призывала использовать платье nap dress в экстремальных ситуациях. Но вот ассоциации с отдыхом у воды она считает довольно логичными.

“Леди Лилит”

Это третий из шедевров, вдохновивших Нелл Даймонд, написанный в 1867 году Данте Габриэлем Россетти. На нем изображена первая из жен Адама – Лилит, которую считают могущественной и злой искусительницей. Ее фигура в данном контексте трактуется как символ феминистического движения.

Здесь изображена сильная и даже грозная женщина, которая доминирует над мужчиной. Она сосредоточена на своей красоте, и при этом на ней нет традиционного для того времени корсета. Ее платье свободно струится по фигуре, спадая с плеча.