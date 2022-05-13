Акцент на яркие губы и румянец. Какие тренды ожидают модниц в летнем макияже

Многие из нас любят простой и привычный макияж, который можно использовать по умолчанию каждый день. Но иногда интересно попробовать что-то новое. Лето – подходящее время для обновления внешнего вида. Современные модные тенденции помогут вам преобразиться. В статье мы расскажем, какие тренды ожидают нас в летнем макияже.

Яркая помада

Яркие губы снова вернулись в моду. Чтобы они выглядели эффектно, нужно сделать на них акцент. Например, вы можете подчеркнуть насыщенный цвет помады светлыми тонами летней одежды.

Всегда эффектно выглядят красные тона, а также солнечные ярко-оранжевые оттенки. Чтобы придать губам приятную текстуру, отдавайте предпочтение матовой помаде.

Широкие брови

Широкие расчесанные брови остаются в тренде уже несколько сезонов. Заполните их тонкими штрихами с помощью карандаша с хорошо заостренным грифелем. Это сделает лицо выразительнее, но не будет его утяжелять.

Расчесанные брови всегда смотрятся привлекательно. Придайте им желаемую форму с помощью щеточки. Для придания блеска нанесите на брови кондиционирующий гель.

Солнечный румянец

В летнем сезоне будет популярен румянец, напоминающий естественный загар. Чтобы его создать, вам не нужно подвергать свое лицо вредному воздействию солнца. Покройте румянами самые высокие точки скул и растушуйте косметику по направлению к вискам.

Поместите самый темный оттенок в центр щек, а светлый нанесите на остальные участки. Это создаст многомерный и естественный румянец.

Чтобы имитировать случайный загар, нанесите немного румян на нос.

Полупрозрачные тени

Тени для век остаются красочными, но они станут более тонкими. В тренде будут яркие цвета с полупрозрачным акварельным эффектом. Вы можете использовать один тон или скомбинировать его с другим оттенком. Например, вы можете смешать сиреневый цвет с нежно-розовым.

Крылатая подводка для глаз

Есть причина, по которой крылатая подводка все еще остается актуальной. Она позволяет открыть взгляд, а также подходит под разную форму и цвет глаз.

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Выберите черный жидкий лайнер для эффекта “кошачьего глаза”. Если вы хотите создать дымчатую стрелку около внешнего уголка века, возьмите коричневый карандаш.

Блестящие губы

В летнем сезоне в моду войдут блестящие губы. Чтобы их создать, вам не придется использовать липкие блески. Ведь ассортимент масел для губ очень широк.

Вы можете использовать как бесцветные, так и тонированные масла. Блестящие губы красиво смотрятся с сияющей кожей. Поэтому не забывайте использовать хайлайтер.

Цветная подводка

Одной из модных тенденций лета 2022 года будет использование цветной подводки. Вы можете экспериментировать с разными формами стрелок. Их оттенок необязательно должен соответствовать цвету глаз. Современная мода допускает использование контрастных тонов.

Заключение

Добавьте в свою косметичку несколько модных трендов, о которых мы рассказали. Это позволит вам создавать современный и модный летний макияж.