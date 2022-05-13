 

Может ли пенсионер получить имущественный вычет?

13.05.2022, 15:30, Разное
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Как пенсионеру перенести имущественный вычет?

До 2012 года пенсионеры не могли получать имущественный вычет, но в январе 2012 года в НК РФ внесли изменения и такая возможность появилась. В соответствии со ст. 220 п.10. у пенсионеров есть право получить вычет за прошлые годы, которые предшествовали налоговому периоду.

Пенсионер вправе вернуть уплаченный налог за последние три предыдущих года и за год покупки недвижимости. Например, в 2019 году купили квартиру и вышли на пенсию. В этом случае получите вычет за 2018, 2017, 2016 и 2015 годы. Документы подавать на вычет разрешается не раньше завершения календарного года, в котором купили недвижимость. Если купили квартиру в 2021 году, документы нужно подать в 2022 году. Но получить вычет более чем за четыре года нельзя.

Пример. Иванов приобрел недвижимость в 2019 году. По окончании 2020 года он подал документы в налоговую для получения имущественного вычета. Налог вернули за 2019 и 2020 годы. Иванов в 2021 году вышел на пенсию, поэтому может перенести вычет и вернуть налог за три предыдущих года и год покупки. Но за 2020 и 2019 годы Иванов уже получил вычет, поэтому подает документы на получение вычета за 2018 и 2017 годы.

Как перенести вычет работающему пенсионеру?

Работающие пенсионеры не имели права перенести имущественный вычет до 2014 года. Но в январе 2014 года были внесены изменения. И теперь работающие пенсионеры тоже могут переносить вычет.

Пример. В 2019 году Семенов достиг пенсионного возраста, но продолжил работу. А в 2020 году купил недвижимость за 4 млн руб. В 2021 году работающий пенсионер может подать документы для получения имущественного вычета за следующие периоды: 2020, 2019, 2018, 2017 годы. Семенов пенсионер, поэтому у него есть право на вычет.

Дадут ли вычет по дополнительным доходам?

Если пенсионер получает доход, облагаемый налогом по ставке 13%, у него есть право воспользоваться имущественным вычетом на покупку недвижимости. Например, пенсионер получает зарплату, сдает недвижимость в аренду, получает дополнительную негосударственную пенсию и с нее платит налог 13%. Это дает право на получение имущественного вычета.

Пример. Пенсионерка Сидорова получает пенсию и сдает квартиру в аренду. Она уплачивает налог и ежегодно подает декларацию 3-НДФЛ. В 2020 году Сидорова приобрела еще одну недвижимость. И с 2021 года она может применить имущественный вычет. Сидорова не будет платить налог от сдачи квартиру до полного исчерпания имущественного вычета.

Что нужно знать о получении вычета пенсионерам?

  • Подавайте документы на вычет на следующий год после приобретения недвижимости. Разрешается подавать документы в налоговый комитет и позже, потому что срок не ограничен.

  • Пенсионер вправе получить вычет за последние четыре года, включая год покупки жилья.

  • Разрешается вернуть подоходный налог за годы, за которые отчисляли НДФЛ.

  • Если на переносимый год уже вышли на пенсию и не работали, то за этот год налоговый вычет не получите.

  • Для получения и переноса вычета пенсионеру не обязательно работать. Главное — иметь доход и выплачивать налог в 13%. Например, от сдачи недвижимости в аренду.



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