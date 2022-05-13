 

Боня качает права – Личное мнение

13.05.2022, 14:53, Разное
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Я не знаю, в каком статусе живёт Боня в Монако — подозреваю, что как Шишкова при Симоне, так и Вика при дочери — но хоть ей и не дают права принимать решения, вчера она возопила о плохой учительнице.

Публичная личность сообщила, что педагог якобы кричит за постоянные опоздания в школу и грозится даже вызвать к директору.

https://t.me/lenamiro/11525

Сама Боня в опозданиях проблемы не видит. Говорит, сейчас опаздывает, поскольку в Монако — этап Гран-при Формулы 1.

Отец ребёнка не хочет переводить дочь в другую школу. И, как я понимаю, даже не знает ни о воплях в соцсетях, ни о самой проблеме.

Меня же тут в очередной раз поразила кривая логика Бони: опаздываем, потому что что-то мешает добраться вовремя.

Серьёзно?

Если тебе что-то мешает — неважно, Гран-при ли это, сломанный лифт, застрявшая пробка в заднице или что-то ещё! — так выйди из дома пораньше и приедешь вовремя.

Правильно учительница говорит, что опоздание — это неуважение к школе.

Меня раздражают такие люди, которые не могут рассчитать своё время, чтобы не тратить время других.

Ещё сильнее меня бесят мамаши, перекладывающие свою вину на учителя — кто тебе, полная Боня, мешает проснуться на полчаса раньше и не опоздать?

В этой конкретной ситуации хорошо, что мнение Бони не имеет значения. Ей пока разрешают быть при дочери, потому что бывший муж не умеет или не хочет читать в соцсетях.

Я вот тоже не читаю, что пишет моя приходящая уборщица в Одноклассниках.

А как вы относитесь к качающим права мамашам в школе? Часто они бывают хоть в чём-то правы? Или сами — из таких?

Источник: Лена Миро



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