 

В Москве стартовал второй Молодежный форум по управлению интернетом

13.05.2022, 14:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сейчас в Москве проходит второй Молодежный форум по управлению интернетом (Youth RIGF-2022), который открылся в Цифровом деловом пространстве (ЦДП).

В рамках форума работают секции, где спикеры и участники будут обсуждать наиболее актуальные тенденции развития не только интернета, но и сферы информационных технологий в целом, рассказал директор Центра компетенций по глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко.

«Сегодняшний форум – он не только о том, как будет выглядеть интернет в будущем. Он еще и об IT-отрасли, о том, как она будет развиваться в РФ и в мире. Не секрет, что самое важное – это кадры, люди, которые составляют важнейшую часть в IT-отрасли, те, кто создают программы, пишут коды. И на этом фоне очень здорово, что наше государство оказывает огромное внимание и беспрецедентную поддержку как отрасли, так и молодым специалистам. <…> Я надеюсь, что на сегодняшнем форуме мы все получим те знания, те эмоции и те полезные вещи, за которыми мы сюда пришли», – передает его слова ТАСС.

Участники получили премию премию Центра в двух номинациях – «Лучший международный молодежный IT-проект» и «За вклад в международное сотрудничество в сфере IT».

Еще одной премией – «Лучший образовательный IT-проект» – наградили от имени партнера форума – РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэллы Черкесовой, сейчас IT является наиболее перспективной сферой для развития. Об этом говорят меры поддержки, оказываемые государством.

Youth RIGF проводится во второй раз и является частью Российского форума по управлению Интернетом (RIGF), который проходит под эгидой ООН. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01.21 / Белесков: РФ ничего не выторгует у США за продление Договора о сокращении наступательных вооружений. Штаты не дадут подвязать что-то к диалогу по ядерке

15.01.21 / “Украинский логистический альянс” заявил о злоупотреблениях должностных лиц “Укрзалізниці” в сфере грузоперевозок

28.06.20 / В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики

11.08.20 / США пообещали ответить на введение Китаем санкций против американцев

25.12.20 / Плата за удобство – WSJ рассказала, как самое популярное в Китае приложение стало инструментом правительственной слежки

23.09.20 / Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

21.04.21 / BFM TV – в Индии шестой день подряд выявляют свыше 200 тыс. ковидных больных

26.09.21 / В РФ запустили производство датчиков для спутниковой навигации

16.10.21 / В Донецке открыли площадь Моторолы

06.02.22 / Стало известно о состоянии заразившегося COVID Эрдогана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика