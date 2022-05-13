В Москве стартовал второй Молодежный форум по управлению интернетом

Сейчас в Москве проходит второй Молодежный форум по управлению интернетом (Youth RIGF-2022), который открылся в Цифровом деловом пространстве (ЦДП).

В рамках форума работают секции, где спикеры и участники будут обсуждать наиболее актуальные тенденции развития не только интернета, но и сферы информационных технологий в целом, рассказал директор Центра компетенций по глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко.

«Сегодняшний форум – он не только о том, как будет выглядеть интернет в будущем. Он еще и об IT-отрасли, о том, как она будет развиваться в РФ и в мире. Не секрет, что самое важное – это кадры, люди, которые составляют важнейшую часть в IT-отрасли, те, кто создают программы, пишут коды. И на этом фоне очень здорово, что наше государство оказывает огромное внимание и беспрецедентную поддержку как отрасли, так и молодым специалистам. <…> Я надеюсь, что на сегодняшнем форуме мы все получим те знания, те эмоции и те полезные вещи, за которыми мы сюда пришли», – передает его слова ТАСС.

Участники получили премию премию Центра в двух номинациях – «Лучший международный молодежный IT-проект» и «За вклад в международное сотрудничество в сфере IT».

Еще одной премией – «Лучший образовательный IT-проект» – наградили от имени партнера форума – РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэллы Черкесовой, сейчас IT является наиболее перспективной сферой для развития. Об этом говорят меры поддержки, оказываемые государством.

Youth RIGF проводится во второй раз и является частью Российского форума по управлению Интернетом (RIGF), который проходит под эгидой ООН.

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