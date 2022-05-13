 

Испытания детской вакцины от коронавируса назначили на июнь

13.05.2022, 14:07, Разное
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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что сейчас проходит набор добровольцев. Они первыми испытают на себе вакцину от коронавирусной инфекции для самых маленьких.

Как сообщает телеканал “360”, в настоящее время в исследовательском центре готовят электронные карты и проводят скрининг. Планируется, что тесты на детях от 6 до 11 лет начнутся 3 июня.

Помимо этого, по данным “Царьграда”, в центре Гамалеи стартовали тесты новой вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц. Первую дозу уже получили несколько добровольцев.



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