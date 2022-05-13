“Росатом” построит центры радионуклидной терапии в Липецке и Уфе

Ведущие мировые державы используют в сфере

здравоохранения передовые технологии по лучевой терапии, которые необходимы для

борьбы с онкологическими заболеваниями. В России на страже здоровья людей стоит

госкорпорация “Росатом”.

Компания исторически развивает в нашей стране

технологии ядерной медицины. Сегодня она нацелена на создание собственной

экосистемы здравоохранения, нацеленной на пациентов. Это позволит оказывать

жителям России широкий комплекс медицинских услуг.

Одно из важнейших направлений – строительство

центров радионуклидной терапии. Работы по их взведению начнутся в 2022 году.

Уникальные медицинские площадки появятся в Липецке и Уфе. Проектная

документация уже согласована со стороны ФАУ “Главгосэкспертиза России”. Этим

направлением занимается дивизион “Русатом Хэлскеа”.

Ранее компания подписала инвестиционные соглашения с

органами исполнительной власти Липецкой области и Республики Башкортостан.

Объявленный объем инвестиций на каждый центр ядерной медицины составит не менее

1,3 миллиардов рублей. Они смогут принять первых пациентов уже в 2024 году.

Безусловно, проект “Росатома” позволит повысить доступность сферы

здравоохранения в регионах страны.

О новых центрах медицинских услуг рассказал

генеральный директор АО “Русатом Хэлскеа” Игорь Обрубов. По его словам,

компания серьезно подходит к подготовке кадров для обеспечения эффективного

функционирования центров. “Росатом” даже

планирует реализовать программу обучения медперсонала.

“В центрах Республики Башкортостан и Липецкой

области пациенты смогут получать полный комплекс лечебно-диагностических услуг

с применением технологий ядерной медицины. Благодаря высокому уровню

функционирования онкологических служб и региональных систем здравоохранения эти

центры станут одними из лучших в стране”, – отметил Обрубов.

Кстати, ГК “Росатом” является одним из ключевых

мировых поставщиков сырьевой изотопной продукции, применяемой в диагностике и

лечении онкологических заболеваний. Дивизион “Русатом Хэлскеа” производит

медоборудование для лучевой и брахитерапии, а также реализует проекты

строительства центров ядерной медицины в нескольких регионах России.