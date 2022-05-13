 

“Росатом” построит центры радионуклидной терапии в Липецке и Уфе

13.05.2022, 14:07, Разное
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Ведущие мировые державы используют в сфере
здравоохранения передовые технологии по лучевой терапии, которые необходимы для
борьбы с онкологическими заболеваниями. В России на страже здоровья людей стоит
госкорпорация “Росатом”.

Компания исторически развивает в нашей стране
технологии ядерной медицины. Сегодня она нацелена на создание собственной
экосистемы здравоохранения, нацеленной на пациентов. Это позволит оказывать
жителям России широкий комплекс медицинских услуг.

Одно из важнейших направлений – строительство
центров радионуклидной терапии. Работы по их взведению начнутся в 2022 году.
Уникальные медицинские площадки появятся в Липецке и Уфе. Проектная
документация уже согласована со стороны ФАУ “Главгосэкспертиза России”. Этим
направлением занимается дивизион “Русатом Хэлскеа”.

Ранее компания подписала инвестиционные соглашения с
органами исполнительной власти Липецкой области и Республики Башкортостан.
Объявленный объем инвестиций на каждый центр ядерной медицины составит не менее
1,3 миллиардов рублей. Они смогут принять первых пациентов уже в 2024 году.
Безусловно, проект “Росатома” позволит повысить доступность сферы
здравоохранения в регионах страны.

О новых центрах медицинских услуг рассказал
генеральный директор АО “Русатом Хэлскеа” Игорь Обрубов. По его словам,
компания серьезно подходит к подготовке кадров для обеспечения эффективного
функционирования центров. “Росатом” даже
планирует реализовать программу обучения медперсонала.

“В центрах Республики Башкортостан и Липецкой
области пациенты смогут получать полный комплекс лечебно-диагностических услуг
с применением технологий ядерной медицины. Благодаря высокому уровню
функционирования онкологических служб и региональных систем здравоохранения эти
центры станут одними из лучших в стране”, – отметил Обрубов.

Кстати, ГК “Росатом” является одним из ключевых
мировых поставщиков сырьевой изотопной продукции, применяемой в диагностике и
лечении онкологических заболеваний. Дивизион “Русатом Хэлскеа” производит
медоборудование для лучевой и брахитерапии, а также реализует проекты
строительства центров ядерной медицины в нескольких регионах России.



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