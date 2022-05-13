В Ницце задержали четырех украинцев за захват принадлежащей россиянам виллы
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Четверо граждан Украины задержаны и помещены под стражу в Ницце после того, как они незаконно заняли виллу, принадлежащую россиянам, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.
Четверо украинцев сменили замок на входе виллы и утверждали, что знакомы с ее владельцем и поселились там из-за военного конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Друг владельца виллы заметил присутствие там незнакомых людей и обратился в полицию. Украинцев задержали.
По данным телеканала, на эту виллу не распространяются санкции в отношении российских олигархов и их имущества.
Владелец виллы, которому сообщили о произошедшем, в настоящее время пытается вернуться во Францию. Расследование продолжается.
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