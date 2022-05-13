 

Умер президент ОАЭ

13.05.2022, 13:14, Новости дня
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Президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет, сообщило официальное Эмиратское агентство со ссылкой на министерство по президентским делам.

«Министерство по делам президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации и всему миру в связи с кончиной его высочества президента ОАЭ шейха Халифы бен Зейда Аль Нахайяна», – передает сообщение РИА «Новости».

Президент был старшим сыном основателя Эмиратов Зейда Аль Нахайяна и руководил страной с 2004 года. В последние несколько лет он почти не занимался государственными делами. Управление было поручено наследному принцу столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммеду бен Зейду.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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