Смелые образы от знаменитостей. Кто отличился на вручении премии Британской киноакадемии

Знаменитости используют различные церемонии, чтобы поразить наше воображение яркими стильными образами. Давайте посмотрим на фото звезд с премии Британской киноакадемии. Они очень постарались выглядеть красиво.

Фотоподборка

На главном фото – 28-летняя актриса Люси Бойтон. Она выбрала стиль ретро-гламур: волны на голове, густо накрашенные ресницы, ягодный тон блеска для губ. Красиво, но отросшие корни несколько удешевляют образ.

34-летняя Хейли Беннетт смотрится очень органично: сочный оттенок для волос, яркие румяна, акцент на губах.

Сальма Хайек сделала высокую прическу, макияж с акцентом на глаза и выбрала ягодный оттенок для губ. Завершает лук оригинальный аксессуар.

Лашана Линч и ее фирменная короткая стрижка гармонируют с алым тоном помады и макияжем глаз в мрачновато-темной гамме.

Стрижка пикси Леа Сейду гармонирует с макияжем в розовой цветовой гамме и акцентом на губах.

Адвоа Абоа – британская фотомодель. Для мероприятия она выбрала пышную косу и макияж с акцентом на губах.

Сиенна Миллер создала стилистику бохо-шик за счет специфических украшений и насыщенно-алого блеска для губ.

Леди Гага очаровательна в своем образе голливудской дивы 20-х годов.

25-летняя Элли Бамбер остановилась на скромном нюдовом макияже и выбрала оригинальное украшение для волос – ленту.

Довольно экстравагантный образ придумала Флоренс Пью: стразы по пробору, кольцо в носу, экзотические стрелки на веках, придающие эффект кошачьего глаза.

Вот лишь несколько наиболее запоминающихся образов с главного светского мероприятия Британии.