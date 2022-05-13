 

Красноярский лихач на Mercedes сбил насмерть человека и сбежал в Москву

13.05.2022, 12:40, Разное
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В Красноярске лихач на Mercedes сбил насмерть человека и скрылся с места происшествия. Тело погибшего нашли рядом с пешеходным переходом рядом с селом Николо-Урюпино.

Как сообщает “Царьград”, лихач не стал оказывать помощь, а просто пересел за руль Porsche Carrera и доехал до Москвы, а после бросил автомобиль на Малом Левшинском переулке в Хамовниках. Предположительно, машины принадлежат 48-летнему предпринимателю Сергею Петракову. Правда, кто был за рулем в момент наезда, – пока неизвестно.



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