Красноярский лихач на Mercedes сбил насмерть человека и сбежал в Москву

В Красноярске лихач на Mercedes сбил насмерть человека и скрылся с места происшествия. Тело погибшего нашли рядом с пешеходным переходом рядом с селом Николо-Урюпино.

Как сообщает “Царьград”, лихач не стал оказывать помощь, а просто пересел за руль Porsche Carrera и доехал до Москвы, а после бросил автомобиль на Малом Левшинском переулке в Хамовниках. Предположительно, машины принадлежат 48-летнему предпринимателю Сергею Петракову. Правда, кто был за рулем в момент наезда, – пока неизвестно.