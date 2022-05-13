Мнение: Как правильнее отбирать деньги у пособников США

Постоянный читатель пишет, что решение по формату конфискации наши власти ещё не приняли. Вполне понятно, что у иностранных компаний, пытающихся навредить экономике России, следует отбирать ту часть их бизнеса, которую они собираются закрывать. Однако как именно отбирать — вопрос открытый.

Цитирую письмо:

В ГосДуме лежат два конкурирующих законопроекта с разными подходами — нечастая ситуация. Было бы здорово спросить читателей, какой из подходов им кажется правильным (или никакой или какой-либо иной)?

1) Законопроект № 103072-8 предусматривает право исполнительной власти РФ на полную конфискацию любого имущества физических и юридических лиц из недружественных государств без какой-либо компенсации.

https://sozd.duma.gov.ru/bill/103072-8

В настоящее время в закон не превратился, но и не отклонён (внесён 8 апреля и находится в стадии рассмотрения в ГосДуме). В законопроекте предусмотрена конфискация также и у таких фирм, “местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства”. Например: ОАЭ не ввели против РФ санкции. Если у какой-то фирмы из ОАЭ есть продажи ровно в двух странах, в США и в РФ, и в США они извлекают больше прибыль, то исполнительная власть в РФ получает право всё имущество в РФ у этих эмиратцев отобрать (это если законопроект будет принят в текущей редакции). Допускается национализация имущества в том числе и тех компаний, которые не ушли с российского рынка после 24 февраля.

2) Законопроект № 104796-8. Внесён 12 апреля, также сейчас в стадии рассмотрения в ГосДуме. По замыслам автора законопроекта, компании с иностранным участием, которые уходят с российского рынка, ждёт такой сценарий: «Временная администрация — торги — новый собственник».

https://sozd.duma.gov.ru/bill/104796-8

Если желающих на торгах не найдено, акции забирает себе государство. Предусматривается выплата частичной компенсации бывшим владельцам. У физических лиц ничего, кроме акций предприятий, не изымается. По сути направлен на фирмы, которые привезли в РФ иностранные станки, локализовали на них производство тех или иных товаров, а теперь хотят вывезти все станки назад. По старому законодательству РФ это законно — если передумали владельцы станков в РФ их эксплуатировать, если все налоги уплачены (а у иностранцев это как правило так) — это их право. По новому законодательству (когда и если этот законопроект превратится в закон) — такого права у них не будет.

А какова текущая ситуация? Что уже сделано в этом вопросе на 3 мая 2022 года?

3) Деньги, которые иностранцы из недружественных юрисдикций давали в долг нашей стране либо вкладывали в фондовый рынок РФ. Сейчас много где в интернете пишут, что Россия отдаёт эти долги, просто в рублях, поэтому когда иностранцы употребляют термин “дефолт”, у россиян, не вникших в проблему детально, возникает недоумение. Нам же не дают провести платёж в долларах, ну получите долг в рублях, поменяйте на доллары или любую из других 10 валют, которые на Московской бирже торгуются — и выводите в свою страну!

https://www.moex.com/s135

Какой же это дефолт, почему Вы так это называете и почему Вы протестуете?

В этом ключе пишешь и ты: https://olegmakarenko.ru/2397621.html

Но проблема инвесторов не в том, что им в рублях отдают вместо долларов. Вот что написано на сайте ЦБ РФ по поводу кредиторов из Европы, США, Японии, Австралии и других 48 стран из списка 430-р:

http://cbr.ru/press/event/?id=12736

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_недружественных_стран_(Россия)

«Рублевые выплаты в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции против России, в погашение долговых обязательств будут зачисляться на счета типа С, открываемые в российских и иностранных кредитных организациях. Режим счета С будет определен решением Банка России и предполагает возможность проведения операций с ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо типа С, осуществление налоговых платежей, а также переводы между счетами С.»

Т.е. эти деньги нельзя обменять на бирже на доллары или японские иены и вывести обратно в свою страну. Хоть эти валюты и торгуются на Московской бирже, но не для инвесторов, а для импортёров. Если у инвестора, скажем, сын женился и ему нужно продать акции, вывести деньги обратно и купить сыну квартиру — это сделать нельзя. Купить на эти рубли товар, который РФ считает правильным экспортировать, например, ферросплавы, и продать потом в своей стране — тоже нельзя. Купить на них ОФЗ РФ в традиционном смысле слова (чтобы получать прибыль и выводить её домой, или продать ОФЗ в любой момент) — тоже нельзя. Этими рублями даже нельзя заплатить в рублях зарплату в московском представительстве иностранной компании. Они могут только лежать на спецсчёте типа С и употребляться для указанных выше целей.

Можно не разделять точку зрения иностранных инвесторов, но полезно всё же понимать её. Именно это обстоятельство (если оно не будет устранено) и будет, по моему прогнозу, природой объявления дефолта. Во фразе “выплата в рублях на спецсчета типа С” критические проблемы инвесторам доставляет именно вторая часть. Первая доставляет лишь технические проблемы и, возможно, небольшие потери на курсовой разнице. А вторая фактически означает потерю всей суммы. Если бы наши власти объявили о выплате в долларах на спецсчета типа С, для иностранных инвесторов ситуация бы не изменилась, это тоже назвали бы дефолтом: всё равно было бы нельзя вывести одолженные когда-то России деньги назад. Это неточно называть “мы отдали, просто в другой валюте в связи с тем, что американские банки не проводят наши платежи”. Спецсчёт типа С — это не банковский счёт в традиционном смысле слова, это просто цифры в приложении. Ну как оружие в компьютерной игре отличается от боевого.

Этот шаг наказывает всех инвесторов из конкретной страны за действия правительства этой страны. Даже если инвестор не одобряет действия своего правительства. Даже если инвестор известен тем, что своими деньгами поддерживает оппозицию в своей стране. Они виноваты лишь в том, что перевели деньги из своей страны в РФ и одолжили их ВТБ или Россельхозбанку (эти двое уже расплатились на спецсчета типа С. В репутационном смысле, боюсь, это может отразиться нехорошо, если наши не начнут отдавать хоть в каком-то виде, позволяющем вернуть ну хотя бы половину от изначально вложенного. Именно это, на мой взгляд, назовут дефолтом (не выплату в рублях вместо долларов, а перевод на счета особого типа без права с них сделать желаемый перевод хоть в какой-то валюте в ту страну, откуда изначально деньги нам дали в долг).

При этом русская фирма, которая должна более 10 млн. руб иностранцам из 48 недружественных стран, даже если хочет расплатиться и имеет для этого ресурсы, всё равно обязана платить на спецсчёт типа С:

https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2022/04/2022-04-27-raschety-s-nerezidentami-cherez-scheta-tipa-c/

Т.е. банкротами за рубежом (если это не изменят) станет множество русских частных фирм и некоторое количество ИП, в том числе имеющие полную возможность расплатиться. Кто-то расплатится нелегально, через криптовалюту или подпольно вывозя нал, но таких будет мало.

При этом журналисты описывают всё это под соусом “мы возвращаем то, что должны, просто в рублях по курсу” (что создаёт у несведущего читателя ощущение, что всё же возвращаем, чем же все эти люди возмущены?). Хотя бы в рамках дискуссии в твоём ЖЖ предлагаю писать, как есть. Нет, мы не возвращаем (речь о долгах окологосударственных банков и корпораций — долги самой РФ, как пишут в прессе, всё же пока возвращают, видимо чтобы избежать формального объявления дефолта). Те, кто в них инвестировали — в пролёте. Они получили коллективное наказание не за личную вину, а за то, что у них паспорт не того цвета.