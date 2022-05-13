Мнение: Диапазон условий

Стрелков обратился к Путину со словами «Покажите голову того, кто дал вам ложную информацию о ситуации в Украине, благодаря которой вы просрали золотые дни».

Прошло всего-ничего: семьдесят восемь дней спецоперации, чтобы к ней был применен термин «просрали». Хороший показатель, особенно если учесть, что для очень многих пока еще сохраняется иллюзия, что это не так.

Стрелков на самом деле неправ: шансов не было ни в пятидесятый, ни в двадцатый, ни в первый день. Как раз тут я полностью согласен с российским руководством: «Все идет по плану». И план умещался в одно-единственное слово: обосраться. А уж как именно, великого геостратега не заботило: по этому вопросу у него профессионалов пруд пруди.

У ядерного оружия с боевой частью на плутонии (не будь оно помянуто вообще) есть специфическая особенность: штатное выделение энергии боевым зарядом происходит в очень узком диапазоне допустимых условий эксплуатации. Проще говоря — если заряд хоть немного выйдет за гарантийные параметры, мощность взрыва очень быстро уменьшается. А еще немного «в сторону» – и подрыв будет вообще невозможен. (Кстати, поэтому есть очень большие сомнения в возможностях российских ядерных сил: скорее всего, никто не может дать внятный ответ: сколько ракет вылетит, сколько долетит, сколько сработает как надо, даже если долетит. Все расчеты по проницаемости обороны противника при таких вводных теряют практический смысл.)

Смысл примера в следующем: вероятность наступления благоприятного с точки зрения управленца сочетания условий и возможностей для проведения того или иного решения в жизнь всегда невелика. Чем масштабнее задача, тем уже диапазон благоприятных возможностей. И он всегда дается один раз.

Кстати, сам Стрелков — прекрасный в этом смысле пример. В 14 году у него был свой собственный шанс. Он разменял его на выражения преданности Путину. И уже в 15 году этот шанс начал стремиться к нулю. Сейчас его нет. Да, в истории бывали ситуации, когда кому-то удавалось войти второй раз в одну и ту же реку. Наполеон, Де Голль — но мы знаем, что в конечном итоге все заканчивалось как и должно было закончиться — пшиком. В политике и истории второго шанса не бывает никогда.

Но возвращаясь к спичу Стрелкова. У Путина был шанс решить «проблему Украины». Я не касаюсь вопроса «зачем» – на мой взгляд, положительного ответа у него не существует. Речь сугубо о технической стороне вопроса. У путинского шанса был очень небольшой диапазон условий, когда его можно было реализовать. Примерно до 10-15 мая 2014 года. После этого условия начали меняться, и то, что он мог бы сделать в мае, с гораздо большими усилиями и с меньшим результатом он мог бы достигнуть в июне, еще хуже результат был бы в июле, а а августе 14, когда Путин все-таки ввел войска на Донбасс, он с огромным трудом смог взять небольшой огрызок территории (зачем?), который просуществовал до 24 февраля 2020 года в подвешенном состоянии, и на поддержание которого нужно было тратить огромные усилия и ресурсы.

24 февраля шансов не было вообще. Диапазон условий сместился настолько, что никакие усилия даже теоретически не могли дать никакого результата. И нет ни малейшего смысла требовать чью-то голову: шансов «штатного срабатывания» уже не существовало. Когда боевая часть срабатывает нештатно, происходит просто ее нагрев и тепловой разброс. «Пук» в просторечье. Вот именно так происходит и со спецоперацией. Сейчас мы наблюдает тепловой разогрев, после чего произойдет неизбежный «пук». Впереди у спецоперации только один сценарий — истощение потенциала наступления с последующим контрнаступлением ВСУ. Генерал Ивашов, кстати, писал об этом еще до начала событий. И я с ним был тогда, а уж тем более сейчас абсолютно согласен.

Ну, вот теперь на 79 день спецоперации и до Игоря Стрелкова дошло, что события можно назвать одним ёмким словом: «просрали». Остаётся, чтобы это понимание пришло и к остальной части населения России.

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