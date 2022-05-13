 

Открыт набор волонтеров для гуманитарных миссий в ДНР и ЛНР

13.05.2022, 11:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров в соответствии с указом президента Владимира Путина открыли набор волонтеров, которые примут участие в гуманитарных миссиях в Донецкой и Луганской народных республиках.

Чтобы стать волонтером, нужно быть гражданином России, Донецкой или Луганской народных республик старше 18 лет; иметь знания и опыт, соответствующие требованиям вакансии, а также быть зарегистрированным на платформе ДОБРО.РФ, где и проводится набор. После подачи заявки Ассоциация волонтерских центров проводит тестирование и собеседование. Результаты участник отборочного этапа получает на свою электронную почту. И если в течение двух дней подтверждает свое участие – направляется на обучение в Ростовскую область в штаб #МЫВМЕСТЕ на трехдневное обучение. 

«Добровольцы приглашаются на вакансии врачей, учителей, строителей, психологов и других специалистов, помощь которых запросят местные организации и ведомства. В гуманитарных миссиях (от 14 до 40 дней) волонтеры будут разбирать завалы, восстанавливать инфраструктуру, помогать школьникам в освоении учебной программы, организовывать досуг малышей, оказывать психологическую поддержку», – рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева в своем Telegram-канале.

«Волонтеры – те неравнодушные люди, которые способны поделиться добротой, вдохновением и зарядить мотивацией любого человека. С помощью гуманитарных миссий добровольцы из РФ и жители Донбасса смогут консолидировать усилия и оказать помощь на территориях: разбор завалов, восстановление инфраструктуры, помощь школьникам в освоении учебной программы, организации досуга малышей, оказание психологической поддержки и многое другое. Это все необходимо для формирования гражданского общества, восстановления территорий и мирной жизни в Донбассе», – приводятся ее слова в сообщении на сайте Росмолодежи.

Как отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, штаб #МЫВМЕСТЕ помогает жителям Луганской и Донецкой народной республик уже три месяца. «Наши волонтеры работают в пунктах временного размещения беженцев, собрали уже более 3 тыс. тонн гуманитарной помощи. Гуманитарные миссии «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом – следующий шаг в системной поддержке жителей Донбасса со стороны России. С их помощью мы восполним в республиках кадровый дефицит, поможем восстановить объекты культурного наследия и инфраструктуру, вернем жизнь граждан в нормальное русло», – сказал он.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Эксперт рассказал о зависимости российского сегмента Интернета от глобальной сети

31.07 / Польский министр – у заботы России об экологии Балтийской косы экономический подтекст

09.03 / Народная милиция ДНР заявила, что освободила 66 населенных пунктов

20.01 / Эксперты рассказали о способах слежки за россиянами через смартфон

07.07 / В Украине запустили систему автоматического ареста счетов должников в банках. Минюст объяснил, как это работает

09.03 / США установили предельный срок закрытия сделок с энергоресурсами из России

28.08 / 1+1 – в Харьковской области обстреляли автобус с активистами украинской оппозиции

19.09 / Украинской власти стоит прислушаться к ЕС из-за угроз безвизу – евродепутат

20.03 / В Украине появился Открытый университет счастья

11.03 / Звезда фильма “В бой идут одни старики” Талашко: Что бы я сказал россиянам, которые поддерживают политику Путина в отношении Украины? Вон! Руки прочь! Это наша земля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика