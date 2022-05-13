Телефонные мошенники похитили 1,2 млн рублей у замглавы ФНС

Мошенники под видом сотрудников Сбербанка и ЦБ похитили 1,2 млн рублей у замруководителя Федеральной налоговой службы Светланы Бондарчук, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Замруководителя ФНС Светлана Бондарчук сообщила в полицию, что в апреле ей позвонили, представились сотрудниками службы безопасности Сбербанка и ЦБ и под предлогом защиты банковских вкладов от несанкционированных транзакций и мошенничества вынудили снять деньги со счета в Сбербанке и внести через банкомат МТС на счета неизвестных. Заявительница перевела мошенникам 1,2 млн рублей», – сообщил источник ТАСС. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Согласно данным из открытых источников, Бондарчук занимает должность замруководителя ФНС РФ с 2011 года.

Напомним, после начала специальной операции на Украине в РФ почти в пять раз снизилась активность телефонных мошенников.

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