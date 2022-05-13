Телефонные мошенники похитили 1,2 млн рублей у замглавы ФНС
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Мошенники под видом сотрудников Сбербанка и ЦБ похитили 1,2 млн рублей у замруководителя Федеральной налоговой службы Светланы Бондарчук, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Замруководителя ФНС Светлана Бондарчук сообщила в полицию, что в апреле ей позвонили, представились сотрудниками службы безопасности Сбербанка и ЦБ и под предлогом защиты банковских вкладов от несанкционированных транзакций и мошенничества вынудили снять деньги со счета в Сбербанке и внести через банкомат МТС на счета неизвестных. Заявительница перевела мошенникам 1,2 млн рублей», – сообщил источник ТАСС. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Согласно данным из открытых источников, Бондарчук занимает должность замруководителя ФНС РФ с 2011 года.
Напомним, после начала специальной операции на Украине в РФ почти в пять раз снизилась активность телефонных мошенников.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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