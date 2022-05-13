 

Мишустин назвал главные задачи экономики на год

13.05.2022, 11:50, Новости дня
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Основными задачами в этом году в РФ является сохранение рабочих мест, поддержка уязвимых категорий граждан и стабильность цен, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения федерального бюджета на этот год.

На совещании обсуждались вопросы, касающиеся бюджетной политики. «Стабильность в этой сфере важна для уверенной адаптации экономики к новым реалиям, тем вызовам, которые формируют западные санкции. В текущем году главными задачами станет сохранение рабочих мест и поддержка наиболее уязвимых категорий наших граждан, а также обеспечение финансовой и ценовой стабильности», – передает слова премьера ТАСС.

Мишустин отметил, что коллективный Запад будет искать дополнительные возможности давления на Россию и будет добиваться снижения доходов страны.

«Надо быть готовыми к любому развитию ситуации, прорабатывать решения, которые позволят нивелировать негатив, продолжая вести ответственную бюджетную политику», – сообщил премьер-министр.

Также он рассказал о расходах федерального бюджета. По словам Мишустина, за первые четыре месяца доходы бюджета существенно выросли, в основном за счет резкого роста нефтегазовых поступлений.

«Ситуация с доходами также позволила увеличить и расходы. В январе – апреле они выросли почти на четверть относительно аналогичного периода прошлого года», – отметил он.

Правительство внимательно следит за положением дел во всех отраслях, оперативно готовятся меры для помощи бизнесу, которые включаются в план первоочередных действий.

«В целом финансовое обеспечение его мероприятий, если суммировать не только прямую поддержку, но отсрочки по налогам, превышает 5 трлн рублей», – отметил Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержать в стране потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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