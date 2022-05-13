 

Гадюка покусала подростка в Подмосковье

13.05.2022, 11:18, Разное
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Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, в больницу 14-летнего мальчика привели родители. У парня сильно болела рука, появился отек. Молодой человек рассказал, что был на дамбе, поднял камень, после чего почувствовал сильную боль.

Врачам удалось выяснить, что ребенка укусила гадюка, поэтому они оперативно ввели сыворотку против яда. Затем некоторое время молодой человек провел в реанимации. В настоящее время ребенка уже выписали, он чувствует себя хорошо.



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