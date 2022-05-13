 

Жители подмосковного Одинцово спасли беременную бобриху – видео

13.05.2022, 11:18, Разное
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На днях жители Одинцово заметили толстую бобриху, разгуливающую по улицам города. Оказалось, что животное беременно. На место выехали активисты, которым пришлось провести спецоперацию по отлову грызуна.

Специалисты решили не медлить, когда узнали о зверьке. Видео чудесного спасения опубликовано в городском паблике Одинцово. По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, пойманную бобриху отвезли на подходящее место рядом с рекой и отпустили на волю под грустную музыку из фильма “Титаник”.



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