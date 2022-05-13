 

У жителя Москвы в метро украли меч

13.05.2022, 11:17, Разное
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Молодой человек, который увлекается исторической реконструкцией, обратился в полицию, заявив, что оставил меч в вагоне метро на перегоне Мичуринский проспект – Каховская. Он возвращался с тренировки и из-за усталости не проследил за своими вещами.

Однако, как сообщает телеканал “360”, из вагона меч пропал. Ни работникам станции, ни полиции пока не удалось выяснить, кто забрал оружие. По словам парня, меч из стали в ножнах он планировал отвезти на хранение в клуб реконструкторов.



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