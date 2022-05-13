Врезала Зеленскому, разругалась с Пугачевой: громкие выходки скандалистки Маши Распутиной

Публичная грызня с бывшим мужем

История любви Маши Распутиной с первым мужем, Владимиром Ермаковым, начиналась как сказка. На заре отношений мужчина помог никому не известной Алле Агеевой стать настоящей звездой, а после развода вылил на нее тонны грязи в скандальных эфирах телепередач. Маша ответила ему той же монетой.

Публичная грызня бывших супругов продолжались вплоть до смерти Ермакова. Мужчина страдал от эпилепсии и скончался в 2017 году. Впрочем, даже после трагедии Маша не упустила шанса в последний раз уколоть обидчика, который долго и упорно трепал ей нервы. Звезда резко высказалась о покойном, заключив, что он “сдох как собака”.

Конфликт с пугачевой

В творческой карьере Распутиной был момент, когда она практически пропала из поля зрения поклонников. Многие судачили, что к ее исчезновению приложила руку Примадонна. В свое время между звездами разгорелся конфликт.

В середине 90-х Маша имела неосторожность назвать “балаганом” “Рождественские встречи” Аллы Борисовны и заявила, что не намерена “водить хороводы” вокруг звезды. Само собой, Примадонна российской эстрады не оценила резкое высказывание строптивой коллеги. Звезды зарыли топор войны и выступили на одной сцене только спустя много лет.

Обида на Зеленского

В 2012 году на немилость Маши Распутиной нарвался Владимир Зеленский. Тогда Зеленского знали еще не как президента Украины, а как руководителя студии “Квартал-95”. Именно там, в эфире юмористической программы, он и умудрился обидеть российскую знаменитость.

Владимир позволил себе обсудить пышные формы гостьи, а Маша не стерпела такой дерзости в свою сторону. Конфликт закончился тем, что Распутина буквально врезала обидчику, толкнув его прямо на сцене, и ушла с гордо поднятой головой. К счастью, через некоторое время Зеленскому удалось помириться со звездой. Мужчина подошел к певице с извинениями во время случайной встречи, а она отпустила все обиды.

Жесткое Высказывание о смерти Фриске

Ни для кого не секрет, что Маша Распутина уже больше 20 лет живет с мужчиной, у которого есть официальная супруга. Виктор Захаров, кажется, и не думает разводиться с женой, а та вовсю воюет с его знаменитой избранницей. Однажды Елена Захарова не постеснялась обвинить певицу в ужасном.

Женщина заявила, что ее звездная соперница жестко высказалась о смерти Жанны Фриске. По словам Захаровой, пока вся страна оплакивала покойную знаменитость, Распутина заявляла: “На одну шлюху стало меньше”. Впрочем, Маша от этих ужасных слов открестилась. Певица категорически отрицала, что когда-то говорила такое, и даже собиралась судиться с клеветницей.