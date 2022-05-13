 

Врезала Зеленскому, разругалась с Пугачевой: громкие выходки скандалистки Маши Распутиной

13.05.2022, 11:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Публичная грызня с бывшим мужем

История любви Маши Распутиной с первым мужем, Владимиром Ермаковым, начиналась как сказка. На заре отношений мужчина помог никому не известной Алле Агеевой стать настоящей звездой, а после развода вылил на нее тонны грязи в скандальных эфирах телепередач. Маша ответила ему той же монетой.

Публичная грызня бывших супругов продолжались вплоть до смерти Ермакова. Мужчина страдал от эпилепсии и скончался в 2017 году. Впрочем, даже после трагедии Маша не упустила шанса в последний раз уколоть обидчика, который долго и упорно трепал ей нервы. Звезда резко высказалась о покойном, заключив, что он “сдох как собака”.

Конфликт с пугачевой

В творческой карьере Распутиной был момент, когда она практически пропала из поля зрения поклонников. Многие судачили, что к ее исчезновению приложила руку Примадонна. В свое время между звездами разгорелся конфликт.

В середине 90-х Маша имела неосторожность назвать “балаганом” “Рождественские встречи” Аллы Борисовны и заявила, что не намерена “водить хороводы” вокруг звезды. Само собой, Примадонна российской эстрады не оценила резкое высказывание строптивой коллеги. Звезды зарыли топор войны и выступили на одной сцене только спустя много лет.

Обида на Зеленского

В 2012 году на немилость Маши Распутиной нарвался Владимир Зеленский. Тогда Зеленского знали еще не как президента Украины, а как руководителя студии “Квартал-95”. Именно там, в эфире юмористической программы, он и умудрился обидеть российскую знаменитость.

Владимир позволил себе обсудить пышные формы гостьи, а Маша не стерпела такой дерзости в свою сторону. Конфликт закончился тем, что Распутина буквально врезала обидчику, толкнув его прямо на сцене, и ушла с гордо поднятой головой. К счастью, через некоторое время Зеленскому удалось помириться со звездой. Мужчина подошел к певице с извинениями во время случайной встречи, а она отпустила все обиды.

Жесткое Высказывание о смерти Фриске

Ни для кого не секрет, что Маша Распутина уже больше 20 лет живет с мужчиной, у которого есть официальная супруга. Виктор Захаров, кажется, и не думает разводиться с женой, а та вовсю воюет с его знаменитой избранницей. Однажды Елена Захарова не постеснялась обвинить певицу в ужасном.

Женщина заявила, что ее звездная соперница жестко высказалась о смерти Жанны Фриске. По словам Захаровой, пока вся страна оплакивала покойную знаменитость, Распутина заявляла: “На одну шлюху стало меньше”. Впрочем, Маша от этих ужасных слов открестилась. Певица категорически отрицала, что когда-то говорила такое, и даже собиралась судиться с клеветницей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Колин Ферт закрутил роман спустя несколько лет после измены жены и развода

27.02 / Метро-2022

18.07 / Бесславные гибриды

19.03 / Эвелина Бледанс готовит сына Семена к дебюту на театральной сцене

10.10 / Мнение: Вопросы религии

29.03 / Мнение: Подавление антикоронавирусных протестов в Амстердаме

15.07 / Мнение: Считать не принято. Ни в России, ни в Белоруссии

17.08 / Фестиваль “Короче” начался и объявил состав жюри: Кристина Асмус, Клим Шипенко и не только

15.07 / Обнародованы доходы Александра Лукашенко

12.01 / Любители крепких спиртных напитков, пива и сидра имеют повышенный риск смерти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика